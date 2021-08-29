Тимченко: «Большое количество индивидуальных ошибок – причина поражения от «Донбасса»
«Молодая Гвардия» выиграла турнир памяти Шундрова
Дончане выиграли 4 матча из 5
фото - ХК "Донбасс"
Молодежная команда «Донбасса» – «Молодая Гвардия» стала победителем турнира памяти Юрия Шундрова. В соревнованиях приняли участие 6 команд: БВУФК «Белый Барс», МК «Кременчук», МК «Крижинка», «Молодая Гвардия», МК «Сокол», МК «Сокол-2».
«Молодежная Гвардия» выиграла 4 матча, не сумев обыграть лишь «Сокол-2».
Форвард дончан Никита Сидоренко был признан лучшим бомбардиром турнира, а Илья Крикля стал лучшим нападающим.
«Донбасс» одержал 2 победы на Открытом Кубке Донбасса.
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