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«Молодая Гвардия» выиграла турнир памяти Шундрова

Дончане выиграли 4 матча из 5
Хоккей УХЛ
18:40
«Молодая Гвардия» выиграла турнир памяти Шундрова
фото - ХК "Донбасс"

Молодежная команда «Донбасса» – «Молодая Гвардия» стала победителем турнира памяти Юрия Шундрова. В соревнованиях приняли участие 6 команд: БВУФК «Белый Барс», МК «Кременчук», МК «Крижинка», «Молодая Гвардия», МК «Сокол», МК «Сокол-2».

«Молодежная Гвардия» выиграла 4 матча, не сумев обыграть лишь «Сокол-2».

Форвард дончан Никита Сидоренко был признан лучшим бомбардиром турнира, а Илья Крикля стал лучшим нападающим.

«Донбасс» одержал 2 победы на Открытом Кубке Донбасса.

Антон Кривенко
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Теги

Молодая Гвардия Сокол (Киев)

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