Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Польшу
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Польшу в товарищеском матче.
Польша U20 – Украина U20 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
0:1 – Даниил Трахт
0:2 – Глеб Варава
0:3 – Даниил Трахт
1:3 – Кшиштоф Буковски
Украина U20: Майко (Сушак); Гончаренко – Варава – Коржилецкий, Гребеник – Пономаренко, Бородай – Плохотник – Трахт, Абдулаев – Дахновский, Грабовецкий – Царьковский – Кобыльник, Филимонов – Сушков, Козловский, Кривоножкин.
Завтра, 14 ноября, команды проведут второй товарищеский матч.
Напомним, через встречи с Польшей сборная Украины готовится к выступлению на чемпионате мира, который состоится 12 по 18 декабря в Таллине (Эстония). Соперниками команды Александра Бобкина станут: Эстония, Польша, Франция, Словения и Япония.
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