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Тема дняБосния потеряла шансы на плей-офф. Украине предстоит сыграть против немотивированной команды
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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Детройт Ред Уингс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:30 Каролина Харрикейнс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
03:00 Даллас Старз - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Аризона Койотис -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован

Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Польшу

Команда Александра Бобкина готовится к чемпионату мира
Хоккей Сборная Украины
22:34
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Польшу
Фото: УХЛ

Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Польшу в товарищеском матче.

Польша U20 – Украина U20 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

0:1 – Даниил Трахт

0:2 – Глеб Варава

0:3 – Даниил Трахт

1:3 – Кшиштоф Буковски

Украина U20: Майко (Сушак); Гончаренко – Варава – Коржилецкий, Гребеник – Пономаренко, Бородай – Плохотник – Трахт, Абдулаев – Дахновский, Грабовецкий – Царьковский – Кобыльник, Филимонов – Сушков, Козловский, Кривоножкин.

Завтра, 14 ноября, команды проведут второй товарищеский матч.

Напомним, через встречи с Польшей сборная Украины готовится к выступлению на чемпионате мира, который состоится 12 по 18 декабря в Таллине (Эстония). Соперниками команды Александра Бобкина станут: Эстония, Польша, Франция, Словения и Япония.

Сергей Остапенко
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