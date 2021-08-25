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Молодежная сборная Украины в результативном матче уступила Венгрии

В матче было заброшено девять шайб
Хоккей Сборная Украины
25 августа 22:42
Молодежная сборная Украины в результативном матче уступила Венгрии
Фото: ФХУ

Молодежная сборная Украины провела товарищеский матч против Венгрии.

Встреча выдалась очень результативной, но закончилась поражением украинцев со счетом 4:5. За «сине-желтых» отличились Давид Сибилевич, Глеб Ткач, а Даниил Царьковський оформил дубль.

Напомним, с 26 по 28 августа в броварском «Терминале» состоится международный турнир, в котором примут участие молодежные сборные Украины и Венгрии, а также Беларусь U-18.

Все встречи турнира покажет телеканал XSPORT+.

Сергей Остапенко
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