Известно расписание сборной Украины U20 на тренировочном сборе
Молодежная сборная Украины в результативном матче уступила Венгрии
В матче было заброшено девять шайб
25 августа 22:42
Фото: ФХУ
Молодежная сборная Украины провела товарищеский матч против Венгрии.
Встреча выдалась очень результативной, но закончилась поражением украинцев со счетом 4:5. За «сине-желтых» отличились Давид Сибилевич, Глеб Ткач, а Даниил Царьковський оформил дубль.
Напомним, с 26 по 28 августа в броварском «Терминале» состоится международный турнир, в котором примут участие молодежные сборные Украины и Венгрии, а также Беларусь U-18.
Все встречи турнира покажет телеканал XSPORT+.
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