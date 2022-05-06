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Молодіжний чемпіонат світу, який відібрали у росії, перенесли в Канаду

Країна прийме третій поспіль МЧМ
Хоккей МЧМ-2022
12:14
Молодіжний чемпіонат світу, який відібрали у росії, перенесли в Канаду
Канада знову прийме МЧМ / Фото - hockeycanada.ca

Канаду офіційно затвердили в якості господарки молодіжного чемпіонату світу, що відібрали у росії. Це рішення прийняла Міжнародна федерація хокею.

Турнір пройде в містах Галіфакс та Монктон з 26 грудня 2022 року по 5 січня 2023-го.

Варто відзначити, що Канада приймала МЧМ-2021, а також МЧМ-2022, який через спалах коронавірусу буде дограно лише в серпні.

Нагадаємо, в кінці лютого IIHF прийняла рішення відсторонити збірні росії і білорусі від усіх турнірів під егідою організації, а також відібрати у Новосибірська і Омська МЧМ-2023.

Сергей Лукьяненко
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Новости: Хоккей

Молодіжний чемпіонат світу, який відібрали у росії, перенесли в Канаду
Молодіжний чемпіонат світу, який відібрали у росії, перенесли в Канаду
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