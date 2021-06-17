«Вегас» повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем»
«Монреаль» сравнял счет в полуфинале с «Вегасом»
Канадцы забросили 3 шайбы
"Монреаль" впервые одержал победу / фото - Twitter
НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал
«Вегас» – «Монреаль» – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) Счет в серии: 1:1
0:1 Армия (Перри, Эдмундсон) – 6
0:2 Тоффоли (Петри, Кауфилд) – 16
0:3 Байрон (Эдмундсон, Котканиеми) – 37
1:3 Пьетранжело (Колесар) – 38
2:3 Пьетранжело (Карлссон, Маршессо) – 54
Вратари: Флери 20/23 – Прайс 29/31.
Комментарии 0