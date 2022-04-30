«Монреаль» уничтожил «Флорида», «Сент-Луис» и «Вегас» устроили перестрелку
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – Коламбус – 5:3 (3:0, 2:1, 0:2)
Шайбы:
1:0 – 4 Малкин (Петтерссон, Хейнен)
2:0 – 6 Родригес (Блюгерс, Генцел)
3:0 – 7 Петтерссон (Бойл, Малкин)
3:1 – 31 Дэнфорт (Карлссон)
4:1 – 37 Летанг (Картер, Макгинн)
5:1 – 39 Бойл (Блюгерс, Петтерссон)
5:2 – 47 Бьоркстранн (Ворачек, Нюквист)
5:3 – 53 Нюквист (Бин, Ворачек)
Вратари: ДеСмит – Мерзликин (Берюбе).
«Баффало» – «Чикаго» 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 29 Кубалик (Джонсон, Влашич)
1:1 – 45 Томпсон (Скиннер)
1:2 – 50 Строум (Дебринкат, Джонс)
2:2 – 55 Пауэр ()
3:2 – 63 Миттлстадт (Йокихарью, Козенс)
Вратари: Токарски – Делиа.
«Торонто» – «Бостон» 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
Шайбы:
0:1 – 2 Фредерик (Койл, Смит)
1:1 – 4 Михеев (Лильегрен, Джиордано)
2:1 – 14 В. Нюландер ()
3:1 – 20 Абруцезе (Райлли)
4:1 – 49 В. Нюландер (Холл, Энгвалл)
4:2 – 53 Дебраск (Райлли, Смит)
5:2 – 60 Энгвалл ()
Вратари: Кельгрен – Сваймен.
«Монреаль» – «Флорида» 10:2 (4:1, 4:0, 2:1)
Шайбы:
1:0 – 2 Харрис (Эванс)
2:0 – 5 Хоффман (Савар)
3:0 – 5 Кофилд (Петри, Эдмундсон)
4:0 – 13 Галлахер (Уайдман, Перро)
4:1 – 19 Чиарот (Хепониеми, Луостаринен)
5:1 – 22 Кофилд ()
6:1 – 24 Перро (Андерсон, Дворак)
7:1 – 27 Эванс (Галлахер, Питлик)
8:1 – 34 Дворак (Андерсон)
9:1 – 49 Кофилд (Сузуки, Хоффман)
10:1 – 50 Питлик (Пеццетта)
10:2 – 55 Аччари (Ломберг, Чиарот)
Вратари: Прайс – Юханссон.
«Нью-Джерси» – «Детройт» 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Шайбы:
0:1 – 2 Расмуссен (Уолмэн, Сундквист)
1:1 – 18 Мерсер (Зеттерлунд)
1:2 – 27 Зайдер (Расмуссен, Ганье)
2:2 – 36 Фут (Боквист, Хэмилтон)
2:3 – 42 Велено (Рэймонд, Бертуцци)
3:3 – 47 Зеттерлунд (Братт, Хишир)
3:4 – 51 Сутер (Гронек, Врана)
3:5 – 60 Бертуцци (Ганье)
Вратари: Блэквуд – Хелльберг.
«Рейнджерс» – «Вашингтон» 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 24 Хитил (Шнайдер, Какко)
1:1 – 25 Шульц (ван Римсдайк)
1:2 – 26 Карлсон (Оши, Кузнецов)
2:2 – 36 Лафреньер (Шнайдер, Строум)
3:2 – 47 Хант (Фокс, Какко)
Вратари: Георгиев – Самсонов.
«Филадельфия» – «Оттава» 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
Шайбы:
1:0 – 19 ван Римсдайк (Проворов, Типпет)
1:1 – 32 Норрис (Ткачак)
1:2 – 42 Хэмоник (Шабо, Форментон)
2:2 – 53 Типпет (Фрост, Проворов)
2:3 – 57 Ткачак (Шабо, Штюцле)
2:4 – 59 Уотсон (Гэмбрелл, Шабо)
Вратари: М.Джонс – Форсберг.
«Айлендерс» – «Тампа-Бэй» 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)
Шайбы:
1:0 – 2 Пажо (Ли, Добсон)
1:1 – 12 Стэмкос (Палат, Чернак)
2:1 – 30 Беллоуз ()
3:1 – 39 Бэйли (Пулок, Бовилье)
3:2 – 42 Перри (Хедман, Кучеров)
3:3 – 51 Макдона (Бельмар, Марун)
3:4 – 52 Стэмкос (Палат)
3:5 – 58 Стэмкос (Кучеров, Палат)
4:5 – 60 Хара (Паризе, Барзэл)
4:6 – 60 Хэйгл (Сирелли, Макдона)
Вратари: Сорокин – Ан. Василевский.
«Сент-Луис» – «Вегас» 4:7 (1:1, 2:2, 1:4)
Шайбы:
0:1 – 14 Стоун (Пачиоретти, Пьетранжело)
1:1 – 17 Перрон (Крюг)
2:1 – 25 О′Райлли (Крюг)
2:2 – 30 Айкел (Хаттон, Уайтклауд)
3:2 – 33 Кайру (О′Райлли, Саад)
3:3 – 36 Уайтклауд (Дадонов, Айкел)
3:4 – 44 Карлссон (Маршессо)
3:5 – 47 Маршессо (Карлссон)
4:5 – 54 О′Райлли (Перрон, Кайру)
4:6 – 56 Айкел (Руа, Дадонов)
4:7 – 58 Пачиоретти (Теодор)
Вратари: Хуссо – Томпсон.
«Миннесота» – «Колорадо» 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 2 Гринуэй (Фолиньо)
2:0 – 5 Джост (Меррилл, Капризов)
3:0 – 24 Капризов (Сперджен, Хартман)
3:1 – 26 Кадри (Рантанен)
4:1 – 60 Гринуэй (Дамба, Миддлтон)
Вратари: Флери – Францоуз.
«Виннипег» – «Калгари» 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 4 Ткачак ()
1:1 – 20 Уилер (Штястны, Элерс)
2:1 – 27 Эпплтон (Сэнфорд, Моррисси)
3:1 – 60 Диллон ()
Вратари: Хеллибак – Владарж.
«Даллас» – «Анахайм» 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Шайбы:
0:1 – 8 Комтуа (Дрисдейл, Стил)
1:1 – 24 Харли (Кивиранта, Факса)
2:1 – 26 Хэнли (Хаканпя, Факса)
2:2 – 36 Терри (Зеграс, Хенрик)
3:2 – 50 Робертсон (Хинтц, Хейсканен)
4:2 – 60 Наместников (Эттинджер, Сегин)
Вратари: Эттинджер – Гибсон (Столарц, Ходжс).
«Эдмонтон» – «Ванкувер» 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 18 Миллер (Гарланд, Хант)
1:1 – 42 Кулак (Ямамото)
1:2 – 43 Гарланд (Шенн, Хьюз)
2:2 – 50 Бэрри (Брассар, Кэссиан)
Вратари: Коскинен – Мартин.
«Сиэтл» – «Сан-Хосе» 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 7 Гурде (Чоловски, Кульман)
2:0 – 19 Ларссон (Бенирс, Олексяк)
3:0 – 60 Раск (Борген, Шейэн)
Вратари: Дриеджер – Кяхкенен.
«Аризона» – «Нэшвилл» 5:4 (1:4, 2:0, 2:0)
Шайбы:
0:1 – 2 Сиссонс (Фаббро, Йоси)
0:2 – 3 Джохансен (Дэвис, Томазино)
0:3 – 3 Толванен ()
0:4 – 8 Гранлунд (Форсберг, Дюшен)
1:4 – 14 Гостисбеер (Гальченюк)
2:4 – 35 Бойд (Капобьянко, Шмалц)
3:4 – 39 Макбэйн (Эрикссон, Руссель)
4:4 – 42 Карконе (Смит, Мозер)
5:4 – 51 Гостисбеер (Гальченюк)
Вратари: Сятери (Веймелка) – Ингрэм.
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