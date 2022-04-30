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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:2 Окончен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз 5:1 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Флорида Пантерс 0:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторс 4:5 Окончен
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Стронгмен. Лига Чемпионов

«Монреаль» уничтожил «Флорида», «Сент-Луис» и «Вегас» устроили перестрелку

«Тампа» переиграла «Айлендерс», «Вашингтон» уступил «Рейджерс»
Хоккей НХЛ
09:30
«Монреаль» уничтожил «Флорида», «Сент-Луис» и «Вегас» устроили перестрелку
Фото: apnews.com

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – Коламбус – 5:3 (3:0, 2:1, 0:2)

Шайбы:

1:0 – 4 Малкин (Петтерссон, Хейнен)

2:0 – 6 Родригес (Блюгерс, Генцел)

3:0 – 7 Петтерссон (Бойл, Малкин)

3:1 – 31 Дэнфорт (Карлссон)

4:1 – 37 Летанг (Картер, Макгинн)

5:1 – 39 Бойл (Блюгерс, Петтерссон)

5:2 – 47 Бьоркстранн (Ворачек, Нюквист)

5:3 – 53 Нюквист (Бин, Ворачек)

Вратари: ДеСмит – Мерзликин (Берюбе).

«Баффало» – «Чикаго» 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 – 29 Кубалик (Джонсон, Влашич)

1:1 – 45 Томпсон (Скиннер)

1:2 – 50 Строум (Дебринкат, Джонс)

2:2 – 55 Пауэр ()

3:2 – 63 Миттлстадт (Йокихарью, Козенс)

Вратари: Токарски – Делиа.

«Торонто» – «Бостон» 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Шайбы:

0:1 – 2 Фредерик (Койл, Смит)

1:1 – 4 Михеев (Лильегрен, Джиордано)

2:1 – 14 В. Нюландер ()

3:1 – 20 Абруцезе (Райлли)

4:1 – 49 В. Нюландер (Холл, Энгвалл)

4:2 – 53 Дебраск (Райлли, Смит)

5:2 – 60 Энгвалл ()

Вратари: Кельгрен – Сваймен.

«Монреаль» – «Флорида» 10:2 (4:1, 4:0, 2:1)

Шайбы:

1:0 – 2 Харрис (Эванс)

2:0 – 5 Хоффман (Савар)

3:0 – 5 Кофилд (Петри, Эдмундсон)

4:0 – 13 Галлахер (Уайдман, Перро)

4:1 – 19 Чиарот (Хепониеми, Луостаринен)

5:1 – 22 Кофилд ()

6:1 – 24 Перро (Андерсон, Дворак)

7:1 – 27 Эванс (Галлахер, Питлик)

8:1 – 34 Дворак (Андерсон)

9:1 – 49 Кофилд (Сузуки, Хоффман)

10:1 – 50 Питлик (Пеццетта)

10:2 – 55 Аччари (Ломберг, Чиарот)

Вратари: Прайс – Юханссон.

«Нью-Джерси» – «Детройт» 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Шайбы:

0:1 – 2 Расмуссен (Уолмэн, Сундквист)

1:1 – 18 Мерсер (Зеттерлунд)

1:2 – 27 Зайдер (Расмуссен, Ганье)

2:2 – 36 Фут (Боквист, Хэмилтон)

2:3 – 42 Велено (Рэймонд, Бертуцци)

3:3 – 47 Зеттерлунд (Братт, Хишир)

3:4 – 51 Сутер (Гронек, Врана)

3:5 – 60 Бертуцци (Ганье)

Вратари: Блэквуд – Хелльберг.

«Рейнджерс» – «Вашингтон» 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Шайбы:

1:0 – 24 Хитил (Шнайдер, Какко)

1:1 – 25 Шульц (ван Римсдайк)

1:2 – 26 Карлсон (Оши, Кузнецов)

2:2 – 36 Лафреньер (Шнайдер, Строум)

3:2 – 47 Хант (Фокс, Какко)

Вратари: Георгиев – Самсонов.

«Филадельфия» – «Оттава» 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Шайбы:

1:0 – 19 ван Римсдайк (Проворов, Типпет)

1:1 – 32 Норрис (Ткачак)

1:2 – 42 Хэмоник (Шабо, Форментон)

2:2 – 53 Типпет (Фрост, Проворов)

2:3 – 57 Ткачак (Шабо, Штюцле)

2:4 – 59 Уотсон (Гэмбрелл, Шабо)

Вратари: М.Джонс – Форсберг.

«Айлендерс» – «Тампа-Бэй» 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)

Шайбы:

1:0 – 2 Пажо (Ли, Добсон)

1:1 – 12 Стэмкос (Палат, Чернак)

2:1 – 30 Беллоуз ()

3:1 – 39 Бэйли (Пулок, Бовилье)

3:2 – 42 Перри (Хедман, Кучеров)

3:3 – 51 Макдона (Бельмар, Марун)

3:4 – 52 Стэмкос (Палат)

3:5 – 58 Стэмкос (Кучеров, Палат)

4:5 – 60 Хара (Паризе, Барзэл)

4:6 – 60 Хэйгл (Сирелли, Макдона)

Вратари: Сорокин – Ан. Василевский.

«Сент-Луис» – «Вегас» 4:7 (1:1, 2:2, 1:4)

Шайбы:

0:1 – 14 Стоун (Пачиоретти, Пьетранжело)

1:1 – 17 Перрон (Крюг)

2:1 – 25 О′Райлли (Крюг)

2:2 – 30 Айкел (Хаттон, Уайтклауд)

3:2 – 33 Кайру (О′Райлли, Саад)

3:3 – 36 Уайтклауд (Дадонов, Айкел)

3:4 – 44 Карлссон (Маршессо)

3:5 – 47 Маршессо (Карлссон)

4:5 – 54 О′Райлли (Перрон, Кайру)

4:6 – 56 Айкел (Руа, Дадонов)

4:7 – 58 Пачиоретти (Теодор)

Вратари: Хуссо – Томпсон.

«Миннесота» – «Колорадо» 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 – 2 Гринуэй (Фолиньо)

2:0 – 5 Джост (Меррилл, Капризов)

3:0 – 24 Капризов (Сперджен, Хартман)

3:1 – 26 Кадри (Рантанен)

4:1 – 60 Гринуэй (Дамба, Миддлтон)

Вратари: Флери – Францоуз.

«Виннипег» – «Калгари» 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 – 4 Ткачак ()

1:1 – 20 Уилер (Штястны, Элерс)

2:1 – 27 Эпплтон (Сэнфорд, Моррисси)

3:1 – 60 Диллон ()

Вратари: Хеллибак – Владарж.

«Даллас» – «Анахайм» 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Шайбы:

0:1 – 8 Комтуа (Дрисдейл, Стил)

1:1 – 24 Харли (Кивиранта, Факса)

2:1 – 26 Хэнли (Хаканпя, Факса)

2:2 – 36 Терри (Зеграс, Хенрик)

3:2 – 50 Робертсон (Хинтц, Хейсканен)

4:2 – 60 Наместников (Эттинджер, Сегин)

Вратари: Эттинджер – Гибсон (Столарц, Ходжс).

«Эдмонтон» – «Ванкувер» 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 – 18 Миллер (Гарланд, Хант)

1:1 – 42 Кулак (Ямамото)

1:2 – 43 Гарланд (Шенн, Хьюз)

2:2 – 50 Бэрри (Брассар, Кэссиан)

Вратари: Коскинен – Мартин.

«Сиэтл» – «Сан-Хосе» 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 – 7 Гурде (Чоловски, Кульман)

2:0 – 19 Ларссон (Бенирс, Олексяк)

3:0 – 60 Раск (Борген, Шейэн)

Вратари: Дриеджер – Кяхкенен.

«Аризона» – «Нэшвилл» 5:4 (1:4, 2:0, 2:0)

Шайбы:

0:1 – 2 Сиссонс (Фаббро, Йоси)

0:2 – 3 Джохансен (Дэвис, Томазино)

0:3 – 3 Толванен ()

0:4 – 8 Гранлунд (Форсберг, Дюшен)

1:4 – 14 Гостисбеер (Гальченюк)

2:4 – 35 Бойд (Капобьянко, Шмалц)

3:4 – 39 Макбэйн (Эрикссон, Руссель)

4:4 – 42 Карконе (Смит, Мозер)

5:4 – 51 Гостисбеер (Гальченюк)

Вратари: Сятери (Веймелка) – Ингрэм.

Олег Шумейко-младший
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