Морозов: «Арена в Руане уютная – остается только выходить и показывать красивый хоккей»

Фото: hcdonbass.com

Нападающий «Донбасса» Феликс Морозов после тренировки в Руане накануне первого гостевого матча Лиги чемпионов рассказал о домашней арене «Руана» и восстановлении игроков перед ответным матчем с «Драконами» (первая встреча победа 2:1):



Да завтра еще раскатка будет. Но вопрос восстановления для каждого индивидуален. Нужно всем хорошо поспать, поесть, кому-то на массаж сходить или заняться растяжкой, чтобы привести себя в форму. У нас ребята все подходят очень серьезно и ни у кого не будет проблем с подготовкой.

Чувствую себя отлично. В Руане немного другой лед, нужно будет привыкнуть. Вторая игра будет совсем другой, другой хоккей. Буду выходить и приносить пользу команде чем только смогу.

Лед шершавенький, когда шайба быстро шла, то она начинала прыгать и вертеться, поэтому обработать ее было непросто из-за этого.

Арена уютная. Компактная, сделана для людей. Да и сам город красивый – мы проезжали, вокруг успели осмотреться немного. Остается только выходить и показывать красивый хоккей.

Еще не успел прочувствовать атмосферу, так как мы только приехали за час до тренировки. Заселились в гостиницу, покушали и сразу поехали на каток. Может пройдемся с ребятами посмотрим.

Сегодня на тренировки покатались, побросали немного и отработали спецбригады – большинство, меньшинство.