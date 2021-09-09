Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Морозов: «Арена в Руане уютная – остается только выходить и показывать красивый хоккей»

Форвард «Донбасса» – о тренировке перед матчем с чемпионом Франции и состоянии команды
Хоккей Лига чемпионов
10:48
Морозов: «Арена в Руане уютная – остается только выходить и показывать красивый хоккей»
Фото: hcdonbass.com

Нападающий «Донбасса» Феликс Морозов после тренировки в Руане накануне первого гостевого матча Лиги чемпионов рассказал о домашней арене «Руана» и восстановлении игроков перед ответным матчем с «Драконами» (первая встреча победа 2:1):

Я бы сказал, что переезды выматывают каждого спортсмена. Мы в поездке 12 часов, это не может не отразиться на твоей подготовке. Чувствуется что была длинная дорога, но для этого мы и провели тренировку, чтобы встряхнуться после поездки, вкатиться, немножко пропотеть. Чтобы завтра с новыми силами выйти на лед и быть полностью готовыми.

Да завтра еще раскатка будет. Но вопрос восстановления для каждого индивидуален. Нужно всем хорошо поспать, поесть, кому-то на массаж сходить или заняться растяжкой, чтобы привести себя в форму. У нас ребята все подходят очень серьезно и ни у кого не будет проблем с подготовкой.

Чувствую себя отлично. В Руане немного другой лед, нужно будет привыкнуть. Вторая игра будет совсем другой, другой хоккей. Буду выходить и приносить пользу команде чем только смогу.

Лед шершавенький, когда шайба быстро шла, то она начинала прыгать и вертеться, поэтому обработать ее было непросто из-за этого.

Арена уютная. Компактная, сделана для людей. Да и сам город красивый – мы проезжали, вокруг успели осмотреться немного. Остается только выходить и показывать красивый хоккей.

Еще не успел прочувствовать атмосферу, так как мы только приехали за час до тренировки. Заселились в гостиницу, покушали и сразу поехали на каток. Может пройдемся с ребятами посмотрим.

Сегодня на тренировки покатались, побросали немного и отработали спецбригады – большинство, меньшинство.

Матч «Руан» – «Донбасс» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 21:00.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Донбасс Феликс Морозов Руан (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Туркин: «Пойдем в бой с «Руаном» с настроем на победу»
Туркин: «Пойдем в бой с «Руаном» с настроем на победу»
Хоккей Лига чемпионов
11:54
Первая выездная встреча Лиги чемпионов. Сегодня «Донбасс» проведет ответный матч с чемпионом Франции
Первая выездная встреча Лиги чемпионов. Сегодня «Донбасс» проведет ответный матч с чемпионом Франции
Хоккей Лига чемпионов
10:19
Микульчик: «С «Руаном» будем выходить как на последнюю битву»
Микульчик: «С «Руаном» будем выходить как на последнюю битву»
Хоккей Лига чемпионов
09:38
«Донбасс» опробовал лед домашней арены «Руана»
«Донбасс» опробовал лед домашней арены «Руана»
Хоккей Лига чемпионов
09:09
УХЛ впервые попала в рейтинг сильнейших европейских лиг по версии Лиги чемпионов
УХЛ впервые попала в рейтинг сильнейших европейских лиг по версии Лиги чемпионов
Хоккей Лига чемпионов
8 сентября 11:57
«Донбасс» отправился на матч с «Руаном»
«Донбасс» отправился на матч с «Руаном»
Хоккей Лига чемпионов
8 сентября 10:42

Новости: Хоккей

Туркин: «Пойдем в бой с «Руаном» с настроем на победу»
Туркин: «Пойдем в бой с «Руаном» с настроем на победу»
Лига чемпионов
11:54
Морозов: «Арена в Руане уютная – остается только выходить и показывать красивый хоккей»
Морозов: «Арена в Руане уютная – остается только выходить и показывать красивый хоккей»
Лига чемпионов
10:48
Первая выездная встреча Лиги чемпионов. Сегодня «Донбасс» проведет ответный матч с чемпионом Франции
Первая выездная встреча Лиги чемпионов. Сегодня «Донбасс» проведет ответный матч с чемпионом Франции
Лига чемпионов
10:19
Лига чемпионов. «Руан» – «Донбасс». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Руан» – «Донбасс». Видео трансляция
Лига чемпионов
10:13
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
УХЛ
10:03
Микульчик: «С «Руаном» будем выходить как на последнюю битву»
Микульчик: «С «Руаном» будем выходить как на последнюю битву»
Лига чемпионов
09:38
«Донбасс» опробовал лед домашней арены «Руана»
«Донбасс» опробовал лед домашней арены «Руана»
Лига чемпионов
09:09
Куцевич возобновит карьеру в Украине
Куцевич возобновит карьеру в Украине
УХЛ
07:30
Фазель – об ОИ-2022: «Не могли не дать НХЛ право отказаться»
Фазель – об ОИ-2022: «Не могли не дать НХЛ право отказаться»
НХЛ
8 сентября 12:40
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
24
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
43
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
7
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 12:16
9
Все новости

Анонсы

Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
WEB
TV
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
15:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Донбасс». Видео трансляция
20:45
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
WEB
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
11 сентября 06:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00