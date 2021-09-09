Морозов: «Арена в Руане уютная – остается только выходить и показывать красивый хоккей»
Нападающий «Донбасса» Феликс Морозов после тренировки в Руане накануне первого гостевого матча Лиги чемпионов рассказал о домашней арене «Руана» и восстановлении игроков перед ответным матчем с «Драконами» (первая встреча победа 2:1):
Я бы сказал, что переезды выматывают каждого спортсмена. Мы в поездке 12 часов, это не может не отразиться на твоей подготовке. Чувствуется что была длинная дорога, но для этого мы и провели тренировку, чтобы встряхнуться после поездки, вкатиться, немножко пропотеть. Чтобы завтра с новыми силами выйти на лед и быть полностью готовыми.
Да завтра еще раскатка будет. Но вопрос восстановления для каждого индивидуален. Нужно всем хорошо поспать, поесть, кому-то на массаж сходить или заняться растяжкой, чтобы привести себя в форму. У нас ребята все подходят очень серьезно и ни у кого не будет проблем с подготовкой.
Чувствую себя отлично. В Руане немного другой лед, нужно будет привыкнуть. Вторая игра будет совсем другой, другой хоккей. Буду выходить и приносить пользу команде чем только смогу.
Лед шершавенький, когда шайба быстро шла, то она начинала прыгать и вертеться, поэтому обработать ее было непросто из-за этого.
Арена уютная. Компактная, сделана для людей. Да и сам город красивый – мы проезжали, вокруг успели осмотреться немного. Остается только выходить и показывать красивый хоккей.
Еще не успел прочувствовать атмосферу, так как мы только приехали за час до тренировки. Заселились в гостиницу, покушали и сразу поехали на каток. Может пройдемся с ребятами посмотрим.
Сегодня на тренировки покатались, побросали немного и отработали спецбригады – большинство, меньшинство.
Матч «Руан» – «Донбасс» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 21:00.
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