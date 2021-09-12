Морозов: «Для нас еще ничего не закончено – будем выходить, как на последний бой»

«Рунгстед» – «Донбасс» / Фото: пресс-служба «Донбасса»

Нападающий «Донбасса» Феликс Морозов в послематчевом интервью поделился впечатлениями от выездного матча с «Рунгстедом» (3:4 ОТ), а также рассказал о предстоящих матчах с лидером группы G Лиги чемпионов с «Клагенфуртом»:



Забили нам в большинстве. Первый гол быстрый неожиданный словили. Тяжело начинать игру с пропущенной шайбы. Я согласен с мнением тренера, что начали немного несобранно, особенно что касается реализации.

Желание в третьем периоде было, но где-то шайба не шла в ворота. Очень много наседали, бросали, хотели забить.

Так вышло, что в овертайме шайба вышла на пятак. Вратарь сел и игрок с пятака сам бросал, ему никто не мешал. Нельзя в данном эпизоде винить вратаря – надо было немного пособраннее сыграть один в один. Овертайм – тут уже кому повезет, я думаю.

Очень приятно, когда люди приезжают, поддерживают нас. Как игрока тебя это очень стимулирует и даже придает каких-то сил. Спасибо болельщикам, которые пришли, болеют за нас. И тем, кто следит за нами у телеэкранов, мы очень ценим эту поддержку. Надеемся дальше показывать лучшую игру.

Все матчи сложные – в Лиге чемпионов нет простых соперников. Матчи с «Клагенфуртом» очень важные для нас. Для нас еще ничего не закончено. В хоккее все бывает – мы будем выходить, как на последний бой, отдавать все, что у нас есть. У них хорошая команда, но мы будем показывать характер. Наша команда тоже хорошая, будем показывать свою игру.