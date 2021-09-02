Морозов: «Не у многих в карьере выпадает шанс поиграть на уровне Лиги чемпионов»

Нападающий «Донбасса» рассказал о настрое в команде накануне дебютного матча престижного еврокубка

Феликс Морозов (по центру) / Фото: hcdonbass.com

Форвард «Донбасса» Феликс Морозов рассказал об атмосфере в команде, а также поделился ожиданиями от дебюта в Лиге чемпионов:



Атмосфера в команде хорошая, все ребята настроены позитивно. Боевой настрой, отдельно спасибо Александру Фирсову за поддержку. Подготовка прошла хорошо – пару дней покатались в Броварах. Сегодня был первый день в Дворце Спорта. Почувствовали лед, кое-как привыкли и будем готовы выходить завтра. Не у многих в карьере выпадает шанс поиграть на уровне Лиги чемпионов. Это очень хороший опыт. Я очень этого жду и рад такому событию.

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Завтра, 3 сентября, «Донбасс» проведет первый в истории матч в Лиге чемпионов. Трансляцию встречи «Донбасс» – «Рунгстед» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua.