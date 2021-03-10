Московское «Динамо» победило «Северсталь», «Авангард» одержал победу над «Автомобилистом»
СКА в овертайме одолел минское «Динамо»
КХЛ. Плей-офф
«Динамо» Мск – «Северсталь» 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) Счет в серии 4:1
Шайбы забросили:
1:0 Хиетанен (Линдберг), 10:22, ГБ
2:0 Яшкин, 20:35, ГМ
3:0 Линдберг (Сергеев, Чайковски), 25:13
4:0 Кулемин (Зайцев, Муранов), 30:22
4:1 Абдул (Кудако, Моисеев), 33:32
4:2 Кудако (Морозов, Лишка), 46:09
4:3 Кудако (Абдул, Моисеев), 56:49
Вратари: Еременко – Подъяпольский (Шугаев, 30:22)
«Авангард» – «Автомобилист» 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) Счет в серии 4:1
Шайбы забросили:
0:1 Дацюк (Мэйсек, Макеев), 05:57, ГБ
1:1 Толчинский (Найт), 21:02, ГБ
2:1 Секач (Готовец, Буше), 31:36
3:1 Береглазов (Хохлачев), 35:11
Вратари: Бобков – Коварж
СКА – «Динамо» Мн 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) Счет в серии 4:1
Шайбы забросили:
0:1 Варфоломеев (Мосалев, Протас), 03:22
1:1 Галимов (Антипин, Морозов), 24:46
2:1 Галимов (Морозов, Ожиганов), 29:44
2:2 Варфоломеев (Принс, Менелл), 42:05, ГБ
2:3 Мосалев (Протас, Горбунов), 43:03
3:3 Марченко (Галимов, Хафизуллин), 57:58
4:3 Бурдасов (Бенгтссон, Вей), 68:47, ГБ
Вратари: Хелльберг – Фурх
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