На матче Россия – Беларусь присутствовал один болельщик

При этом, выкуплено было два билета





Единственный зритель / Фото: Sport24

В последнем матче группового этапа чемпионата мира между Россией и Беларусью (6:0) было выкуплено всего два билета, а на трибуне присутствовал один болельщик.



На текущий момент известно, что болельщика зовут Андрей Михайлов, живет он в Риге, а на чемпионате мира болеет за Россию.



Отметим, что ранее Латвия с 1 июня разрешила посещение болельщиками матчей чемпионата мира

При этом, посещение матчей возможно либо гражданам Латвии, либо иностранцам, прошедшим самоизоляцию после приезда в страну, и имеющим действительный COVID-сертификат.



