На матче Россия – Беларусь присутствовал один болельщик

ЧМ-2021. Четвертьфинал. США – Словакия. Видео трансляция
3 июня 16:15
В последнем матче группового этапа чемпионата мира между Россией и Беларусью (6:0) было выкуплено всего два билета, а на трибуне присутствовал один болельщик.
На текущий момент известно, что болельщика зовут Андрей Михайлов, живет он в Риге, а на чемпионате мира болеет за Россию.
Отметим, что ранее Латвия с 1 июня разрешила посещение болельщиками матчей чемпионата мира
При этом, посещение матчей возможно либо гражданам Латвии, либо иностранцам, прошедшим самоизоляцию после приезда в страну, и имеющим действительный COVID-сертификат.
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