Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

На матче Россия – Беларусь присутствовал один болельщик

При этом, выкуплено было два билета

Хоккей Чемпионат мира
14:46
На матче Россия – Беларусь присутствовал один болельщик
Единственный зритель / Фото: Sport24

В последнем матче группового этапа чемпионата мира между Россией и Беларусью (6:0) было выкуплено всего два билета, а на трибуне присутствовал один болельщик.

На текущий момент известно, что болельщика зовут Андрей Михайлов, живет он в Риге, а на чемпионате мира болеет за Россию.

Отметим, что ранее Латвия с 1 июня разрешила посещение болельщиками матчей чемпионата мира

При этом, посещение матчей возможно либо гражданам Латвии, либо иностранцам, прошедшим самоизоляцию после приезда в страну, и имеющим действительный COVID-сертификат.


Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Хоккей

В новом сезоне клубы УХЛ смогут заявлять на матч не более 11 легионеров
В новом сезоне клубы УХЛ смогут заявлять на матч не более 11 легионеров
УХЛ
15:52
На матче Россия – Беларусь присутствовал один болельщик
На матче Россия – Беларусь присутствовал один болельщик
Чемпионат мира
14:46
Фетисов: «А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать»
Фетисов: «А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать»
Чемпионат мира
14:28
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Финляндия – Чехия. Видео трансляция
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Финляндия – Чехия. Видео трансляция
Чемпионат мира
12:51
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Россия – Канада. Видео трансляция
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Россия – Канада. Видео трансляция
Чемпионат мира
12:44
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Швейцария – Германия. Видео трансляция
ЧМ-2021. Четвертьфинал. Швейцария – Германия. Видео трансляция
Чемпионат мира
12:39
ЧМ-2021. Четвертьфинал. США – Словакия. Видео трансляция
ЧМ-2021. Четвертьфинал. США – Словакия. Видео трансляция
Чемпионат мира
12:16
Сборная Беларуси отправится домой на автобусе
Сборная Беларуси отправится домой на автобусе
Чемпионат мира
11:59
Фонд Бориса Колесникова открыл первый в Украине летний детский лагерь на льду
Фонд Бориса Колесникова открыл первый в Украине летний детский лагерь на льду
УХЛ
10:34
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Все новости