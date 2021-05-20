На турнире в Любляне Украина проиграла четвертый матч кряду
В словенской Любляне завершился 4-й матч сборной Украины на турнире Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament. Команда Вадима Шахрайчука уступила сборной Франции в равном противостоянии.
Первый период остался за французами, которые забросили единственную шайбу в течении 20 минут. После перерыва Андрей Денискин точным броском сравнял счет в матче. На 2 шайбы соперников в третьем периоде «сине-желтые» ответили результативным броском Сергея Бабинца. Желания сравнять счет и снятый голкипер позволили французам на последних минутах увеличить свое преимущество.
Украина – Франция (0:1, 1:0: 1:3)
Шайбы:
0:1 Бертон (Доу, Матима), 12:57
1:1 Денискин (Мережко, Михнов), 38:26
1:2 Флери (Будон, Хекефей – больш.), 42:33
1:3 Бозон (Галле, Фарнье), 46:35
2:3 Бабинец (Благой, Толстушко), 47:27
2:4 Флери (Перре), 59:10
Следующий матч сборная Украины проведет 21 мая против Словении . Смотрите трансляцию на XSPORT в 21:00.
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