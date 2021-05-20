На турнире в Любляне Украина проиграла четвертый матч кряду

В составе украинцев отличились Денискин и Бабинец

Украинцы уступили французам / фото - УХЛ

В словенской Любляне завершился 4-й матч сборной Украины на турнире Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament. Команда Вадима Шахрайчука уступила сборной Франции в равном противостоянии.

Первый период остался за французами, которые забросили единственную шайбу в течении 20 минут. После перерыва Андрей Денискин точным броском сравнял счет в матче. На 2 шайбы соперников в третьем периоде «сине-желтые» ответили результативным броском Сергея Бабинца. Желания сравнять счет и снятый голкипер позволили французам на последних минутах увеличить свое преимущество.

Украина – Франция (0:1, 1:0: 1:3)

Шайбы:

0:1 Бертон (Доу, Матима), 12:57

1:1 Денискин (Мережко, Михнов), 38:26

1:2 Флери (Будон, Хекефей – больш.), 42:33

1:3 Бозон (Галле, Фарнье), 46:35

2:3 Бабинец (Благой, Толстушко), 47:27

2:4 Флери (Перре), 59:10

Следующий матч сборная Украины проведет 21 мая против Словении . Смотрите трансляцию на XSPORT в 21:00.