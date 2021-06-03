Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
«Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде». Россия реагирует на поражение сборной
Одним из первых высказался Дмитрий Губерниев
23:44
Ведущий и комментатор российского спортивного телеканала Матч ТВ Дмитрий Губерниев высказался о вылете сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира:
«Сразу говорил, что это самая важная игра. И мы ее проиграли. Канадцы, какой бы состав ни привезли, прыгнули выше головы, настроились на матч, как на последний бой. А мы не настроились, не сыграли в свой хоккей. Командой мы не стали. Хотя у нас сильнейший состав.
Мы должны были обыгрывать эту Канаду. Но мы знаем, как они могут собраться. Это был досрочный финал, который мы проиграли. Проиграли тренер, команда и весь российский хоккей. Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде».
Ранее сборную России жестко раскритиковал другой комментатор Алексей Андронов.
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