«Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде». Россия реагирует на поражение сборной

Ведущий и комментатор российского спортивного телеканала Матч ТВ Дмитрий Губерниев высказался о вылете сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира:

Мы должны были обыгрывать эту Канаду. Но мы знаем, как они могут собраться. Это был досрочный финал, который мы проиграли. Проиграли тренер, команда и весь российский хоккей. Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде».