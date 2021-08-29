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Нападающий из НХЛ обвинил жену в домашнем насилии, пожаловавшись на регулярные побои

Супруга хоккеиста представила свои обвинения в адрес мужа
Хоккей НХЛ
21:58
Нападающий из НХЛ обвинил жену в домашнем насилии, пожаловавшись на регулярные побои
Кейн с женой / фото - Oliver Willis

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн обвинил свою супругу Анну в домашнем насилии.

Издание TMZ Sports сообщило, ссылаясь на судебные документы, что хоккеист получил временный запретительный судебный приказ в отношении супруги.

По словам Кейна, ссоры с применением физической силы начались в 2019 году, когда Анна ударила его «7-8 раз кулаком по лицу». В октябре 2020 года она снова ударила его по лицу. В апреле 2021 года у пары вновь произошел конфликт. По словам форварда, жена «начала бесконтрольно бросать вещи» в хоккеиста, после чего ударила его кулаком по голове и лицу.

Анна, в свою очередь, заявила, что форвард «Шаркс» делает ставки на игры команды. НХЛ пообещала провести расследование.

Недавно первый хоккеист в НХЛ признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Антон Кривенко
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Сан-Хосе Шаркс

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