«Будем решать, разумно ли продолжать МЧМ-2022». Бывший глава IIHF рассказал о возможной отмене турнира
Нападающий сборной России сдал положительный тест на COVID-19
Матвей Мичков сыграл в двух матчах своей команды на МЧМ-2022
Матвей Мичков / Фото - FacebookНападающий СКА и молодежной сборной России Матвей Мичков сдал положительный тест на коронавирус.
Напомним, что России присудили техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022.
Матч был отменен из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды.
Отметим, что 17-летний Мичков в 2 матчах турнира набрал 3 (3+0) балла.
Ранее Чехии также засчитали техническое поражение.