Президент IIHF: «Мы должны были обеспечить все необходимые условия для проведения МЧМ-2022, но этого оказалось недостаточно»
Наставник молодежной сборной Финляндии раскритиковал организацию МЧМ-2022
Антти Пеннанен – об отмене форума в Канаде
Антти Пеннанен / Фото - mtvuutiset.fiГлавный тренер молодежной сборной Финляндии Антти Пеннанен заявил, что испытывает злость и расстройство из-за отмены молодежного чемпионата мира-2022.
Цитирует Пеннанена Ilta-Sanomat.
«Я очень расстроен и зол по поводу этого решения. Прежде всего, мне грустно за игроков и остальную команду тренеров. Особенно от имени игроков, родившихся в 2002 году, потому что они также пропустили чемпионат мира в возрасте до 18 лет».
«Я злюсь, потому что это не было проблемой Covid-19, но проблема была в том, что это была плохая организация. Здесь должен был быть протокол НХЛ, а это значит, что на карантин попадали только инфицированные, а не вся команда. В результате игры пришлось отменить».
«Это многое говорит о состоянии IIHF. Я очень разочарован. Здесь лучшие игроки мира и лучшие условия. Несколько миллионов телезрителей смотрят турнир, что является огромной данью уважения, но как это событие было плохо организовано. Когда мы пытались помочь, нас не слушали. Непонятно».
Напомним, причиной отмены МЧМ-2022 стал ряд участившихся случаев заболевания коронавирусом среди команд-участников турнира.
Ранее стало известно, что IIHF намерена провести молодежный чемпионат мира-2022 летом следующего года.