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Наставник «Руана»: «Мы хотели уехать с очками и могли это сделать»
Фабрис Ланри – о поражении «Донбассу» во 2-м туре Лиги чемпионов
10:58
Фабрис Ланри / Фото - hcdonbass.comГлавный тренер французского «Руана» Фабрис Ланри поделился эмоциями после поражения своей команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Донбассом» (1:2).
Цитирует наставник официальный сайт донецкого клуба.
«Я думаю, что это была хорошая борьба между двумя командами. Сегодня у нас было много удалений, особенно в первом периоде. Мы также не реализовали большинство, наверное, это наша общая проблема с «Донбассом». У нас было несколько шансов в конце второго периода, но мы не смогли забить. Наш вратарь сделал несколько хороших сейвов. В этом турнире такие детали являются решающими. Я разочарован результатом – мы действительно хотели уехать с очками, и мы могли это сделать. Я просматривал игры «Донбасса». Не буду раскрывать все карты, но скажу, что у команды хорошая скорость, хорошая техника катания, также хорошие техничные игроки. Я думаю, что мы просмотрим этот матч и затем подготовимся к следующему. Было приятно играть при поддержке такого количества болельщиков. Я думаю, что как для болельщиков, так и для игроков это добавляло мотивации. Мы провели здесь два дня и рады были играть здесь».
Благодаря этой победе «Донбасс» набрал уже 4 очка на евроарене и возглавил группу G. Напомним, в первом матче дончане уступили «Рунгстеду».