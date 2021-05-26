Экс-президент Эстонии хочет «причинить боль» Лукашенко и призывает снять сборную Беларуси с ЧМ-2021. Что вообще происходит?
Не стал накалять ситуацию. Лукашенко высказался о замене флага Беларуси в Риге
Политик уверен, что это сплотит страну
15:38
Александр Лукашенко / Фото: Москва 24
Непризнанный Украиной так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал инцидент на чемпионате мира в Риге, когда государственный флаг РБ заменили на бело-красно-белый флаг, считающийся национальным историческим символом страны и государственным с 1991 по 1995-й года.
«Такие ситуации, как в Риге, вызывают у нас патриотизм и еще большее уважение к нашим символам».
Отметим, что ранее в IIHF заявили, что на аренах и официальных мероприятиях федерации будут использовать нынешний государственный флаг РБ.