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Не стал накалять ситуацию. Лукашенко высказался о замене флага Беларуси в Риге

Политик уверен, что это сплотит страну

Хоккей Чемпионат мира
15:38
Не стал накалять ситуацию. Лукашенко высказался о замене флага Беларуси в Риге
Александр Лукашенко / Фото: Москва 24

Непризнанный Украиной так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал инцидент на чемпионате мира в Риге, когда государственный флаг РБ заменили на бело-красно-белый флаг, считающийся национальным историческим символом страны и государственным с 1991 по 1995-й года.

«Такие ситуации, как в Риге, вызывают у нас патриотизм и еще большее уважение к нашим символам».

Отметим, что ранее в IIHF заявили, что на аренах и официальных мероприятиях федерации будут использовать нынешний государственный флаг РБ.

Карен Агабекян
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Теги

Александр Лукашенко сборная Беларуси (хоккей)

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