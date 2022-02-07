Не зря скандалила Канада. У сборной России выявлено еще два случая заражения коронавирусом

Две хоккеистки из ОКР ушли на самоизоляцию после матча с Канадой

Фото: IIHF Главный тренер женской сборной ОКР (Россия) по хоккею Евгений Бобарико сообщил, что после утренних тестов два игрока сдали положительные тесты на коронавирус.

«У Виктории Кулешовой положительный тест. У Ангелины Гончаренко также повторный положительный. У нее рецидив произошел». Напомним, ранее сборная Канады не хотела выходить на матч с командой России до тех пор, пока все хоккеистки не наденут медицинские маски. Отметим, что обескровленная коронавирусом сборная России проиграла Канаде со счетом 1:6.