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Не зря скандалила Канада. У сборной России выявлено еще два случая заражения коронавирусом

Две хоккеистки из ОКР ушли на самоизоляцию после матча с Канадой
Olympics Пекин-2022
11:52
Не зря скандалила Канада. У сборной России выявлено еще два случая заражения коронавирусом
Фото: IIHF

Главный тренер женской сборной ОКР (Россия) по хоккею Евгений Бобарико сообщил, что после утренних тестов два игрока сдали положительные тесты на коронавирус.

«У Виктории Кулешовой положительный тест. У Ангелины Гончаренко также повторный положительный. У нее рецидив произошел».

Напомним, ранее сборная Канады не хотела выходить на матч с командой России до тех пор, пока все хоккеистки не наденут медицинские маски.

Отметим, что обескровленная коронавирусом сборная России проиграла Канаде со счетом 1:6.

Источник: allhockey.ru Карен Агабекян
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(Голосов: 2)

Теги

коронавирус сборная России (хоккей)

Комментарии 1

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7 февраля 2022г. 12:36
Ніколи зб. Росії не те що не вигравала в Канади в жіночому хокеї, але навіть на рівних не грала. Так що останнє речення в цьому репортажі явно зайве.
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