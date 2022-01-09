«Нефтехимик» в серии буллитов обыграл московское «Динамо», «Металлург» в овертайме проиграл «Барысу»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» Мск – «Нефтехимик» 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Петрищев (Попов, Порядин), 03:07
0:2 Чивилёв (Кнот, Петрищев), 21:27
1:2 Галиев (О'Делл, Шипачёв), 33:47, ГБ
2:2 Галиев (Сергеев), 37:14
3:2 О'Делл, 41:42
3:3 Порядин (Митякин, Петрищев), 51:12
3:4 Гиматов, 65:00, ПБ
Вратари: Бочаров – Судницин
«Адмирал» – «Спартак» 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Шайбы:
1:0 Гутик (Шевченко, Шэн), 12:08
1:1 Чебыкин (Лехтеря), 28:02
2:1 Хамидуллин (Шевченко), 34:03
3:1 Фазылзянов (Калетник, Лугин), 36:01
3:2 Цыплаков (Дроздов, Лехтеря), 42:45
4:2 Гутик, 49:12
4:3 Дроздов, 54:20
Вратари: Лазушин – Красиков
«Амур» – «Сибирь» 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Шайба:
0:1 Сетдиков (Шаров, Пьянов), 06:40
Вратари: Аликин – Сятери
«Металлург» Мг – «Барыс» 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Асетов (Вей), 00:08
1:1 Коростелёв (Зернов, Карпов), 12:51
1:2 Лилья (Волк, Михайлис), 28:08
2:2 Лайпсик (Майе), 35:41
2:3 Сагадеев (Данияр, Юрчо), 36:29
3:3 Хультстрём (Голдобин), 47:36, ГБ
3:4 Вей (Лилья) 63:26
Вратари: Олкинуора – Шутов
«Северсталь» – «Сочи» 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Шайбы:
1:0 Думбадзе (Гераськин), 08:08
2:0 Хохлов (Гуслистов), 22:07
3:0 Морозов Е. (Лишка, Хохлов), 34:28
4:0 Макеев (Хабаров), 44:52
4:1 Петьков, 46:09
4:2 Морозов И. (Точицкий, Завгородний), 59:47, ГБ
Вратари: Подъяпольский – Хелльберг
«Витязь» – «Авангард» 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Каски (Грицюк, Найт), 00:17, ГБ
0:2 Жарков (Сведберг, Комаров), 03:25
0:3 Грицюк (Найт, Толчинский), 15:42, ГБ
1:3 Оямяки (Одетт, Аалтонен), 26:07, ГБ
1:4 Каблуков (Береглазов, Толчинский), 43:11
Вратари: Сапрыкин – Грубец
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