Успешный бизнесмен, белорус с немецкими корнями и бывший звездный вратарь. Кто претендует на пост главы IIHF

Фазель уходит, выборы – уже 25 сентября

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Выборы президента IIHF пройдут 25 сентября / Фото - IIHF

25 сентября в Санкт-Петербурге состоится Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), на котором пройдут выборы президента организации.

Они должны были состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса были сдвинуты. Таким образом, нынешний президент IIHF Рене Фазель пробыл на своем посту дольше положенного срока, но уже задолго перед выборами заявил о том, что сложит свои полномочия и уйдет на пенсию – баллотироваться на новый срок 71-летний швейцарец, управлявший организацией 27 лет, не будет.

На выборы президента IIHF выдвинуты пять кандидатур: белорус Сергей Гончаров, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и датчанин Хенрик Бах-Нильсен.

XSPORT.ua предлагает познакомиться с основными програмными предложениями кандидатов на пост главы IIHF.

Франц Райндль / Фото - Eishockey Online Франц Райндль / Фото - Eishockey Online

Франц Райндль

Явным фаворитом голосования называют Райндля, который имеет большой опыт работы в хоккейной сфере – он является действующим главой Федерации хоккея Германии. Именно при нем немецкий хоккей совершил большой скачок вверх в последние годы: здесь и успех на Олимпийских играх-2018, и стабильное выступление на чемпионатах мира в элитном дивизионе, прорыв в молодежном хоккее и, как следствие, резкое увеличение представительства Германии в НХЛ. Кроме того, Райндль отметился и успешным ведением бизнеса, что очень важно для поста, за который он будет бороться.

Предвыборная программа Райндля носит название «Хоккей прежде всего - достижение идеального баланса». Ее костяк – так называемые «Четыре линии», которые обеспечат основу для расширения популярности хоккея в мире, а также процветание не только самого вида спорта, но и IIHF.

Одним из первостепенных шагов Райндль называет продление сотрудничества IIHF с НХЛ касательно участие игроков североамериканской лиги в Олимпийских играх. Более того, важно, чтобы соглашение было долгосрочным и не вызывало дискуссий перед каждыми зимними Играми.

«Если мне выпадет честь стать президентом ИИХФ, то одним из моих ключевых приоритетов будет достижение долгосрочного соглашения относительно участия игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх, чтобы существовала уверенность и у игроков, и у болельщиков. Олимпийские игры могут стать событием, которое случается один раз в жизни, поэтому я хочу, чтобы каждый игрок мог пережить этот особенный момент», – заявлял Райндль.

Другая важная цель – привлечение в область хоккея новых игроков в лице крупных компаний. В отличие от Северной Америки, крупные спонсоры в европейский хоккей практически не интегрированы, поэтому он существенно отстает в развитии и популярности. По мнению Райндля, нужно постоянно работать над поиском партнеров, причем в форме двусторонних отношений, без каких-либо посредников.

Отдельное внимание Райндль хочет уделить женском хоккею. По его мнению, главной задачей на данный момент является привлечение большего числа женщин к игре – не только с точки зрения увеличения количества игроков, но и из-за возрастающего влияния женщин в мире в других сферах.

«Когда будет больше игроков-женщин, в какой-то момент будет больше менеджеров или больше позиций в спорте, в комитетах, которые занимают женщины», – говорит Райндль.

Как глава глобальной организации, Райндль уделяет внимание и вопросам защиты экологии и окружающей среды. По его мнению, современные катки и ледовые арены потребляют слишком много электроэнергии и вредят экологии, и с этим нужно что-то делать. Обойтись без крытых катков в условиях глобального потепления и, соответственно, уменьшения количества природных водоемов со льдом, которые ранее способствовали развитию хоккея, нельзя, но и искусственный лед нужно переводить на экологические рельсы. Для этого нужно использовать в хоккее новые и чистые источники энергии.

«Слишком много залов все еще полагаются на старые источники энергии. А будущее требует новизны и развития, и это принесет нам преимущество. Но в целом это абсолютный вызов, с которым мы должны жить. Мы должны смотреть этому в глаза».

Отдельно стоит вспомнить важную позицию Райндля, касающуюся России. Несмотря на обилие скандалов, в первую очередь, связанных с допингом и коррупцией, немецкий функционер заявил, что хочет сохранять хорошие отношения с Россией.

«Россия на протяжении многих лет вносила значительный вклад в развитие хоккея, стоит отдать должное невероятным российским игрокам и командам, ее страстным болельщикам и потрясающе организованным хоккейным турнирам, в том числе прекрасному ЧМ-2016. Учитывая богатую хоккейную историю России и ее традиции, я испытываю большую симпатию к этой стране и ее опытным хоккейным лидерам, таким как Владислав Третьяк, Роман Ротенберг. Для меня очень важно, чтобы между Россией и IIHF сохранялись хорошие отношения».

Во время чемпионата мира в Риге он не поддержал акцию мэра латвийской столицы, который заменил белорусский флаг на бело-красно-белый на фоне политического скандала вокруг Александра Лукашенко.

«Я не думаю, что это нормально, потому что чемпионат мира по хоккею не должен иметь ничего общего с актуальной политической ситуацией. Беларусь – такая же команда на чемпионате мира, как и все остальные. И они играют за свою страну. Я не думаю, что они играют за одного человека», – говорил тогда Райндль.

Сергей Гончаров / Фото - Sportarena.by Сергей Гончаров / Фото - Sportarena.by

Сергей Гончаров

Заместителя председателя Федерации хоккея Беларуси называют главным конкурентом Райндля на выборах. С 2016 года белорус с немецкими корнями входит в совет IIHF в качестве представителя Беларуси. Он стал самым молодым членом совета за всю историю.

Свою программу он назвал «Создавая будущее сейчас!». Ее текст он опубликовал на своей странице в Facebook.

Главная реформа, которую предлагает внедрить Гончаров, – изменение формата чемпионата мира. Он хочет увеличить количество сборных-участниц элитного дивизиона ЧМ до 24 команд и пересмотреть схему проведения группового этапа.

«В высшем дивизионе играют 24 сборные: четыре группы по шесть команд. Общее количество дней турнира необязательно должно превышать текущее. Всего команды проведут 80 игр, включая 16 матчей плей-офф, каждая сыграет минимум пять, максимум девять игр. Только одна команда по итогам турнира напрямую переходит в первый дивизион, еще две команды должны сыграть в отборочном турнире», – говорится в документе.

Кроме того, Гончаров предлагает проводить чемпионаты мира не в одном-двух городах, а в целых регионах по географическому принципу с минимум четырьмя локациями. В документе даже упоминается Украина – по мнению Гончарова, она могла бы принять ЧМ совместно с Польшей и странами Балтии.

Важное уточнение – такие чемпионаты мира, по задумке, должны проходить не каждый год, как сейчас, а раз в два года. Во время возникших пауз предлагается проводить другие турниры – Кубки Европы, Северной Америки и Азии.

В качестве подтверждения правильности расширенного формата Гончаров приводит примеры из других видов спорта: чемпионаты мира по гандболу, футболу волейболу, чемпионат Европы по футболу – это все те турниры, где уже увеличено или будет увеличено в ближайшее время количество участников.

Большое внимание в своей программе Гончаров уделяет и женскому хоккею. Он предлагает создать новый турнир в женском хоккее на основе смешения форматов Кубка Райдера по гольфу и Кубка Дэвиса по теннису. Он будет призван выровнять уровень североамериканских и европейских сборных.

«Все знают о необходимости сократить разрыв между США, Канадой и остальным миром. Так давайте создадим турнир, в котором Северная Америка сформирует команду, которая будет играть против остального мира: чемпиона Европы и смешанной команды из других стран, включая Азию. Нам необходимо продвигать женский хоккей, а такие события привлекают внимание и открывают возможности для развития игроков и специализированного спонсорства. Такой турнир может создать позитивное соперничество, которое поможет подтолкнуть остальной мир к сокращению разрыва уровня развития женского хоккея относительно североамериканок», – говорится в документе.

Возрождение континентальных турниров и лучший маркетинг женского хоккея – это среди других предложений, которые, по словам Гончарова, позволят IIHF выйти на большее количество рынков и увеличить ее доходы.

Хенрик Бах-Нильсен / Фото - The Copenhagen Post Хенрик Бах-Нильсен / Фото - The Copenhagen Post

Хенрик Бах-Нильсен

На протяжении 14 лет Бах-Нильсен возглавляет Федерацию хоккея Дании. С 2012 года он, как и Гончаров, является членом Совета IIHF. За время его правления Дания приняла чемпионат мира в элитном дивизионе в 2018 году, а также впервые в истории национальная мужская команда пробилась на Олимпийские игры.

В своей предвыборной программе Бах-Нильсен основной акцент делает на развитии хоккея в тех странах, где на данный момент он не пользуется популярностью. В первую очередь, датчанин рассматривает Балканы и Азию.

«Думаю, я доказал, что могу развивать хоккей. Сейчас в Дании 6 000 зарегистрированных игроков, 28 арен. Во время моего руководства наша мужская сборная постоянно играла в высшем дивизионе на чемпионатах мира. Наша женская команда только что тоже пробилась в высший дивизион. В 2018 г. мы провели крупнейший чемпионат мира в истории. Все это – при ограниченных ресурсах».

Для достижения этой цели Бах-Нильсен, как и Гончаров, предлагает увеличить число участников чемпионата мира в элитном дивизионе. По его мнению, это позволит увеличить доходы от проведения турнира и даст возможность увеличить призовые, чтобы сделать мировые первенства более привлекательными и со спортивной, и с коммерческой точек зрения.

«Если ты хочешь расти, то необходимо смотреть более глобально. Расширение поможет нам развиваться, для нас откроются большие рынки», – говорит Бах-Нильсен.

Наибольшую перспективу Бах-Нильсен видит в азиатском рынке, поэтому предлагает направить основные усилия на развитие хоккея именно в этом регионе.

Кроме того, расширение, по мнению Бах-Нильсена, должно быть не только географическим, но и спортивным. Для этого одну игру нужно «подробить» на дисциплины, как это сделано в баскетболе, который представлен сейчас на Олимпийских играх не только основным видом, но и баскетболом 3х3.

«Я вижу, что другие международные федерации разработали больше дисциплин для Олимпиад, они вводят новшества. В хоккее уже много лет у нас есть только по одному комплекту медалей для мужского и женского турниров. Золотая медаль в хоккее с шайбой – одна из тех, что достается сложнее всего. Турнир в первую очередь касается только тех 12 лучших стран, которые туда попадают. Мое предложение состоит в том, чтобы мы привносили новые идеи и вдохновлялись примером других федераций в плане увеличения числа дисциплин, и я хотел бы сосредоточиться на этом. Это может быть хоккей 3 на 3, это могут быть матчи смешанных команд, это могут быть конкурсы мастерства. Просто сейчас наличие только одного комплекта медалей означает малую сопричастность для большинства стран».

Как и его конкуренты, Бах-Нильсен много говорит и о женском хоккее, видя в нем очень перспективное направление. Он предлагает увеличить инвестиции в женский хоккей и представительство женщин на руководящих должностях, а также вложить средства в новые технологии и партнерства, чтобы снизить потребление энергии в этом виде спорта.

Отметим, что при непосредственном участии Бах-Нильсена Дания получила право проведения чемпионата мира не только в 2018 году, но и в 2025 совместно со Швецией.

Петр Бржиза / Фото - Hokej.cz Петр Бржиза / Фото - Hokej.cz

Петр Бржиза

Бывший вратарь сборной Чехословакии и Чехии – единственный среди кандидатов, кто был настоящей звездой хоккея на уровне игрока. Он становился бронзовым призером Олимпиады-1992 и четырежды брал бронзу чемпионатов мира – в 1989, 1990, 1992 и 1993 годах.

Однако шансов на то, чтобы сходу взять кресло президента IIHF у 56-летнего чеха совсем немного. С 2010 года он занимается политической деятельностью. Сначала он был выбран в совет депутатов Праги, а в 2014 переизбрался на эту должность. Помимо этого, с 2008 года он был членом Исполнительного комитета Чешской хоккейной ассоциации, а затем стал ее вице-президентом.

Бржиза предлагает начинать с самых низов и помогать развивать маленькие клубы, которые очень часто являются источником талантливых игроков, как это происходит в Чехии.

«С 2019 года я на самом деле заботился о 14 регионах с очень маленькими клубами, поэтому для меня это фантастическая возможность вернуться к истокам, потому что то же самое и в футболе, регби или любом командном виде спорта. Самые маленькие клубы, на самом деле, являются ячейками нашего спорта».

Бржиза выделяет несколько основных приоритетов в своей программе:

– обеспечить IIHF сильные позиции в структуре других федераций. Бржиза объясняет, что в градации НХЛ–МОК–IIHF последняя должна занимать равноценную позицию и отстаивать свои интересы так же, как это делают другие федерации. Здесь явный намек на слабость и покладистость IIHF во времена Фазеля.

– инновация. Здесь есть предложения развивать тот же хоккей 3х3 и других еще не прижившихся видов хоккея.

– строительство катков и поддержка инфраструктуры.

– долгосрочная стратегия в подборе спонсоров. Подписание с ними длительных контрактов.

Люк Тардиф / Фото - L'Équipe Люк Тардиф / Фото - L'Équipe

Люк Тардиф

Еще один бывший хоккеист, как и Бржеза, согласно прогнозам, имеет минимальные шансы на то, чтобы заполучить должность главы IIHF. На управленческом уровне Тардиф поработал президентом Федерации хоккея Франции и главой директората ЧМ-2019 в Дивизионе I в Нур-Султане.

Главой французского хоккея Тардиф был целых 18 лет (с момента создания Федерации в 2006-м) и только в этом году сложил свой мандат. В совете IIHF он работает с 2012 года. Свой опыт Тардиф называет основным преимуществом над другими кандидатами, хотя, по его словам, изначально он даже не хотел баллотироваться – о своих намерениях он заявил последним из пяти кандидатов.

Главная задача для IIHF сейчас, по мнению Тардифа, – развитие и продвижение чемпионата мира – основного продукта и «кормильца» организации. В отличие от других кандидатов, Тардиф не сомневается, что мировые первенства обязательно нужно проводить каждый год.

«IIHF – единственная международная федерация, ежегодно проводящая чемпионаты мира во всех категориях. Чемпионат мира - наш флагманский продукт. Это позволяет нам финансировать все остальные соревнования. Нам необходимо поддерживать и улучшать его качество, продолжая развивать хоккей во всем мире».

В рамках этой цели Тардиф настаивает на развитии хоккея в Азии, где пройдут две последние Олимпиады – сама судьба способствует, по его мнению, внедрению в мировой хоккей не только Китая, Японии и Южной Кореи, но и стран Юго-Восточной Азии, обладающих большими инвестиционными ресурсами.

Как и несколько других кандидатов, Тардиф настаивает на экологическом развитии хоккея.

«Благодаря технологиям мы значительно снизим углеродное обеспечение катков. Мы должны оставаться в авангарде технического прогресса, чтобы предлагать хоккей наивысшего уровня при соблюдении экологических требований».

Сам Тардиф признает, что за время работы в IIHF у него сложились хорошие отношения с Рене Фазелем, и он будет продолжать его стратегию. Даст ли ему это преимущество – большой и открытый вопрос.

В любом случае, выборы-2021 дадут новый вектор развития мирового хоккея. За время правления Фазеля в IIHF трудно было не заметить стагнацию и желание плыть по течению. Новый кандидат призван изменить эту вялотекущую ситуацию и сделать организацию по-настоящему сильной и влиятельной.