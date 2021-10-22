Никита Лесников и Семен Майко – игроки «Белого Барса»

Белоцерковцы усилили состав голкипером из МХЛ и опытным форвардом

Фото: УХЛ

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от «Белого Барса». Клуб заключил контракты с голкипером Семеном Майко и нападающим Никитой Лесниковым.

19-летний вратарь, сын бывшего хоккеиста «Сокола» Николая Майко, выступал в детско-юношеских командах ЦСК ВВС (Самара) и ханты-мансийской «Югры». С сезона 2020/21 играл в МХЛ в составе «Сахалинских Акул», где за два сезона в 31 матче отразил 88,1% бросков при коэффициенте надежности 4.06.

Лесников – воспитанник «Белого Барса», в котором провел всю карьеру. В чемпионатах Украины форвард сыграл 220 матчей, в которых набрал 146 (52+94) очков. Кроме того, нападающий регулярно вызывался в юниорскую (10 матчей, 2 очка) и молодежную (15 матчей, 0 очков) сборные команды Украины.

В составе «Белого Барса» Майко будет выступать под 30 номером, а Лесников – под 14 номером.

Накануне «Белый Барс» заработал первое очко в сезоне.