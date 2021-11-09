Нименко: «Все команды для сборной Украины по зубам»

Фото: Facebook Сокола

Форвард сборной Украины и «Сокола» Дмитрий Нименко рассказал XSPORT о подготовке к предстоящим спаррингам накануне чемпионата мира:



Готовимся, все позитивно. В соперниках ничего страшного нет. Все команды нам по зубам. Если мы выйдем и сыграем как единое целое – то и результат будет хорошим.

Расцениваем эти игры больше в целях подготовки, но все равно за счет побед мы придем к общему знаменателю.

Конечно, усталость по ходу сезона накапливается. Но у нас есть тренер по физподготовке, который каждого индивидуально подводит каждого игрока. Так что все переносится полегче.

Все соскучились по чемпионату мира. Поэтому все работают с рвением и энтузиазмом. Хотят пробиться в состав и поехать на мировое первенство.

Молодежь уже давно во взрослом хоккее. Так что влились в коллектив нормально, как и мы когда-то. Так что остается только работать.

12 и 13 ноября сборной Украины проведет товарищеские матчи против Италии и Венгрии соответственно. А уже в апреле 2022 года выступит на чемпионате мира в Дивизионе 1B.