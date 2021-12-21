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﻿НХЛ из-за COVID-19 приостановит сезон

Игроки получат четыре дня отдыха, а матчи возобновятся через шесть дней

Хоккей НХЛ
07:40
﻿НХЛ из-за COVID-19 приостановит сезон
Фото: theScore.com

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 приостановит сезон с 22 декабря до католического Рождества.

Изначально в НХЛ начали массово переносить матчи из-за разбушевавшейся в лиге пандемии. Поэтому, из запланированных на 22 декабря пяти игр не сможет состояться ни одна.

В связи с возникшей ситуацией руководство НХЛ и Ассоциация игроков договорились отложить еще пять матчей, запланированных на 23 декабря.

Поэтому, 22, 23, 24 и 25 декабря официально стали выходными днями, в которые игроки не должны находиться в расположении клуба. Утром 26 декабря игроки должны вернуться в клуб и сдать тест на коронавирус. Пока они не получат их результаты, к тренировкам допущены не будут.

Матчи регулярного чемпионата НХЛ возобновятся 27 декабря.

Напомним, 20 декабря из запланированных пяти матчей смог пройти лишь один, в котором «Даллас» обыграл «Миннесоту». 21 декабря из 10 игр сыграют лишь две: «Филадельфия» – «Вашингтон» и «Вегас» – «Тампа-Бэй».

Карен Агабекян
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