НХЛ из-за коронавируса перенесла еще три матча

В нынешнем сезоне были перенесены около 100 игр

Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла три матча из-за решения властей Канады ограничить посещаемость общественных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.



Решение властей Канады связано с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19.

Перенесены матчи «Монреаль» – «Нью-Джерси» (15 января), «Торонто» – «Нью-Джерси» (18 января) и «Эдмонтон» – «Чикаго» (19 января).

Три этих матча пройдут после того, как будут сняты или изменены ограничения.

Напомним, из-за коронавируса в нынешнем сезоне уже перенесено 98 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее стало известно, что из-за разногласий с властями «Калгари Флэймз» не смогут построить ультрасовременную арену.



