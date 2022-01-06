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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Бостон Брюинс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
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04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован

НХЛ из-за коронавируса перенесла еще три матча

В нынешнем сезоне были перенесены около 100 игр
Хоккей НХЛ
09:38
НХЛ из-за коронавируса перенесла еще три матча

Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла три матча из-за решения властей Канады ограничить посещаемость общественных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Решение властей Канады связано с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19.

Перенесены матчи «Монреаль» – «Нью-Джерси» (15 января), «Торонто» – «Нью-Джерси» (18 января) и «Эдмонтон» – «Чикаго» (19 января).

Три этих матча пройдут после того, как будут сняты или изменены ограничения.

Напомним, из-за коронавируса в нынешнем сезоне уже перенесено 98 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее стало известно, что из-за разногласий с властями «Калгари Флэймз» не смогут построить ультрасовременную арену.


Карен Агабекян
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Теги

Эдмонтон Ойлерс Торонто Рэпторс Монреаль Канадиенс

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