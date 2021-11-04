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НХЛ. «Коламбус» в овертайме одолел «Колорадо», «Лос-Анджелес» в серии буллитов победил «Сент Луис»

«Эдмонтон» выиграл у «Нэшвилла», «Чикаго» уступил «Каролине»

Хоккей НХЛ
07:38
НХЛ. «Коламбус» в овертайме одолел «Колорадо», «Лос-Анджелес» в серии буллитов победил «Сент Луис»
Фото: Коламбус

«Эдмонтон» – «Нэшвилл» 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Шайбы:

1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) 06:43 ГБ

1:1 Дюшейн (Канин, Йози) 06:54

2:1 Ямамото (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) 21:27

3:1 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) 43:41

4:1 Шор (Фёгеле) 44:59

4:2 Джохансен (Дюшейн, Йози) 55:59 ГБ

5:2 Пульюярви (Драйзайтль, Бушар) 56:50 ПВ

Вратари: Коскинен – Ингрэм


«Колорадо» – «Коламбус» 4:5 ОТ (0:0, 2:1, 2:3, 0:1)

Шайбы:

1:0 О'Коннор (Кадри) 20:32

2:0 Байрэм (Кадри, Ландеског) 32:24

2:1 Бин (Бьёркстранд, Пик) 36:55

2:2 Силлинджер (Ворачек, Лайне) 41:13

2:3 Силлинджер (Карлссон, Лайне) 44:26

2:4 Дженнер (Нюквист, Бьёркстранд) 48:56

3:4 Комфер (Байрэм, Кадри) 56:34

4:4 Байрэм (Маккиннон, Ландеског) 59:08

Вратари: Йоханссон – Корписало


«Чикаго» – «Каролина «3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Шайбы:

1:0 Дебринкэт (Кейн, Джонс) 01:35

1:1 Степан (Деанджело, Свечников) 06:25

2:1 Кейн (Стиллман, Энтвистл) 22:49

3:1 Дебринкэт (Курашев, Хардман) 28:24

3:2 Джарвис (Степан) 32:50

3:3 Фаст (Свечников, Славин) 40:17

3:4 Нечас (Ахо, Бир) 43:26

Вратари: Флери – Андерсен.


«Лос-Анджелес» – «Сент-Луис» 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Шенн (Крюг, Тарасенко) 26:48 ГБ

1:1 Калиев (Клаг, Эдлер) 46:16

2:1 Кемпе (Иафалло, Дано) 52:15

2:2 Крюг (Кайру, Тарасенко) 59:51 ГМ

3:2 Калиев 65:00 ПБ

Вратари: Куик – Биннингтон


Карен Агабекян
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Теги

Каролина Харрикейнс Чикаго Блэкхокс Нэшвилл Предаторс Эдмонтон Ойлерс Сент-Луис Блюз Лос-Анджелес Кингс Колорадо Эвеланш Коламбус Блу Джекетс

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