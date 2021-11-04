НХЛ. «Коламбус» в овертайме одолел «Колорадо», «Лос-Анджелес» в серии буллитов победил «Сент Луис»
«Эдмонтон» – «Нэшвилл» 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Шайбы:
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) 06:43 ГБ
1:1 Дюшейн (Канин, Йози) 06:54
2:1 Ямамото (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) 21:27
3:1 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) 43:41
4:1 Шор (Фёгеле) 44:59
4:2 Джохансен (Дюшейн, Йози) 55:59 ГБ
5:2 Пульюярви (Драйзайтль, Бушар) 56:50 ПВ
Вратари: Коскинен – Ингрэм
«Колорадо» – «Коламбус» 4:5 ОТ (0:0, 2:1, 2:3, 0:1)
Шайбы:
1:0 О'Коннор (Кадри) 20:32
2:0 Байрэм (Кадри, Ландеског) 32:24
2:1 Бин (Бьёркстранд, Пик) 36:55
2:2 Силлинджер (Ворачек, Лайне) 41:13
2:3 Силлинджер (Карлссон, Лайне) 44:26
2:4 Дженнер (Нюквист, Бьёркстранд) 48:56
3:4 Комфер (Байрэм, Кадри) 56:34
4:4 Байрэм (Маккиннон, Ландеског) 59:08
Вратари: Йоханссон – Корписало
«Чикаго» – «Каролина «3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
Шайбы:
1:0 Дебринкэт (Кейн, Джонс) 01:35
1:1 Степан (Деанджело, Свечников) 06:25
2:1 Кейн (Стиллман, Энтвистл) 22:49
3:1 Дебринкэт (Курашев, Хардман) 28:24
3:2 Джарвис (Степан) 32:50
3:3 Фаст (Свечников, Славин) 40:17
3:4 Нечас (Ахо, Бир) 43:26
Вратари: Флери – Андерсен.
«Лос-Анджелес» – «Сент-Луис» 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Шенн (Крюг, Тарасенко) 26:48 ГБ
1:1 Калиев (Клаг, Эдлер) 46:16
2:1 Кемпе (Иафалло, Дано) 52:15
2:2 Крюг (Кайру, Тарасенко) 59:51 ГМ
3:2 Калиев 65:00 ПБ
Вратари: Куик – Биннингтон
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