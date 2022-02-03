Канада – снова без золота ОИ? Больше всего пострадали от отказа НХЛ не ехать в Пекин, а теперь еще и звездный тренер сломал ребра
НХЛ не планирует проведение матчей в России в 2022 году
Сильнейшая лига мира сфокусируется на других странах
НХЛ / Фото - TwitterБоссы НХЛ планируют провести несколько матчей в Европе в 2022 году.
Сообщается, что одна из сильнейших хоккейных стран мира Россия не входит в число держав, куда могут приехать звездные команды.
Напомним, в 2020 году НХЛ отложила матчи, которые должны были состояться в Чехии и Финляндии в рамках NHL Global Series. В 2019 году команды лиги играли в Германии, Швейцарии, Чехии и Швеции.
Отметим, что в последний раз клубы НХЛ приезжали в Россию в 2010 году.
Результаты игрового дня НХЛ.
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