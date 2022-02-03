НХЛ не планирует проведение матчей в России в 2022 году

Сильнейшая лига мира сфокусируется на других странах

НХЛ / Фото - Twitter

Боссы НХЛ планируют провести несколько матчей в Европе в 2022 году.Сообщается, что одна из сильнейших хоккейных стран мира Россия не входит в число держав, куда могут приехать звездные команды.Напомним, в 2020 году НХЛ отложила матчи, которые должны были состояться в Чехии и Финляндии в рамках NHL Global Series. В 2019 году команды лиги играли в Германии, Швейцарии, Чехии и Швеции.Отметим, что в последний раз клубы НХЛ приезжали в Россию в 2010 году.