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НХЛ - об Олимпиаде-2022: «Переговоры продолжаются»
Лига оставляет за собой право отказаться от участия, если ситуация с коронавирусом ухудшится
Фото: НХЛ
НХЛ после публикации времени начала матчей регулярного чемпионата выступила с заявлением по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде-2022, сообщает media.nhl.com.
«Напоминаем, что на данный момент окончательное соглашение или решение относительно возможного участия игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине не принято. Переговоры продолжаются. Если будет достигнута договоренность с Ассоциацией игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея по всем нерешенным вопросам, включая страховку для игроков на случай заражения COVID-19, лига, в соответствии с коллективным соглашением, объявит паузу в чемпионате с 7 по 22 февраля 2022 года, чтобы игроки НХЛ приняли участие в Олимпийских играх.
НХЛ и Ассоциация игроков лиги оставляют за собой право отказаться от участия, если ситуация с COVID-19 ухудшится или каким-либо другим образом будет угрожать здоровью и безопасности игроков, а также по любой другой причине, которая может служить основанием для такого решения.
В случае, если хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх, регулярный чемпионат возобновится в среду, 23 февраля. Если по какой-либо причине игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде, будет опубликован пересмотренный календарь регулярного чемпионата».
«Сиэтл» дебютирует в НХЛ матчем с последним новичком лиги.