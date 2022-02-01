НХЛ отменила ежедневное тестирование игроков на COVID-19

Также приняты и другие обновления в тестировании игроков

Профсоюз игроков НХЛ (НХЛПА) и Национальная хоккейная лига опубликовали на официальном сайте внесенные дополнения в COVID-протоколе.



Самым существенным изменением является отмена ежедневного тестирования игроков на коронавирус.

Обновления в протоколе:

• Рекомендуется проводить ревакцинацию по мере того, как она становится доступной.

• Отменяются «усиленные меры», лига возвращается к редакции протокола, действовавшей в начале сезона, за исключением отдельно оговорённых случаев.

• Обновляются рекомендации по моделям масок и ограничениям на участие в общественных мероприятиях или посещения публичных мест.

• Отменяется ежедневное тестирование (переход к тестированию по необходимости) для полностью вакцинированных.

• Отменяется тестирование близких контактов.

• Обновляются требования по организации семейных помещений на стадионах, презентации игр и проведения церемоний на площадке.

Отметим, что обновленный протокол вступает в силу для каждого клуба после завершения последней для этой команды игры перед перерывом на Матч звезд.



