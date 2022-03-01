НХЛ приостановила работу русскоязычных соцсетей и сайтов

Фото: NHL

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте отреагировала на вооруженный конфликт на Украине.

Мы немедленно приостанавливаем отношения с нашими деловыми партнерами в России, а также приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных сетей и сайтов.

Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых соревнований с участием НХЛ.

Мы также озабочены состоянием игроков из России, которые в НХЛ представляют свои клубы, а не Россию.

Мы понимаем, что они и их семьи оказались в крайне сложном положении».