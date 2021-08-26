Ногачев: «Победа на турнире – результат нашей командной работы»

Евгений Ногачев / фото - ХК "Донбасс"

Защитник ХК «Донбасс» Евгений Ногачев прокомментировал победу команды на Мемориале Павла Забойника в Словакии. Хоккеист рассказал о сильных сторонах команды Павла Микульчика и поделился ожиданиями от следующих соревнований.

Победа на турнире – это результат нашей командной работы и сплоченности, мы друг друга подбадривали, работали одной командой на каждом сантиметре площадки.

Почему в каждой игре пропускали первыми? Так случилось, но главное, что мы нашли в себе силы перевернуть игры в свою сторону.

В целом на турнире, мы хорошо играли в чужой зоне, было хорошее взаимопонимание, быстро выходили из своей зоны, хорошо действовали на контратаках, неплохо перехватывали шайбу и переходили из зоны обороны в атаку.

Пока рано говорить в какой форме мы находимся, от предсезонных сборов еще отойти нужно. Этот момент физически не так быстро решается, потому что у нас были серьезные нагрузки, и компенсация наступит чуть позже, и мы будем в еще более лучшей форме, чем сейчас.

О соперниках на Открытом кубке Донбасса еще многого не знаю, пока только знаком с «Краматорском», с которым провели товарищеский матч. Будет день – будет пища. Думаю, что тренеры подготовят нас как следует».