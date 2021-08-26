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Ногачев: «Победа на турнире – результат нашей командной работы»

Защитник «Донбасса» подвел итоги Мемориала Павла Забойника
Хоккей УХЛ
14:38
Ногачев: «Победа на турнире – результат нашей командной работы»
Евгений Ногачев / фото - ХК "Донбасс"

Защитник ХК «Донбасс» Евгений Ногачев прокомментировал победу команды на Мемориале Павла Забойника в Словакии. Хоккеист рассказал о сильных сторонах команды Павла Микульчика и поделился ожиданиями от следующих соревнований.

«Нелегким оказался турнир, особенно последняя игра. Соперник был заряжен на победу, это было видно с первых секунд, они агрессивно действовали по всей площадке, но мы хорошо потерпели в первом периоде и в конечном итоге смогли сделать свое дело правильно.

Победа на турнире – это результат нашей командной работы и сплоченности, мы друг друга подбадривали, работали одной командой на каждом сантиметре площадки.

Почему в каждой игре пропускали первыми? Так случилось, но главное, что мы нашли в себе силы перевернуть игры в свою сторону.

В целом на турнире, мы хорошо играли в чужой зоне, было хорошее взаимопонимание, быстро выходили из своей зоны, хорошо действовали на контратаках, неплохо перехватывали шайбу и переходили из зоны обороны в атаку.

Пока рано говорить в какой форме мы находимся, от предсезонных сборов еще отойти нужно. Этот момент физически не так быстро решается, потому что у нас были серьезные нагрузки, и компенсация наступит чуть позже, и мы будем в еще более лучшей форме, чем сейчас.

О соперниках на Открытом кубке Донбасса еще многого не знаю, пока только знаком с «Краматорском», с которым провели товарищеский матч. Будет день – будет пища. Думаю, что тренеры подготовят нас как следует».

Недавно ряды донецкого клуба пополнил защитник из КХЛ.

Антон Кривенко
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Донбасс

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