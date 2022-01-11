«Спарта» уступила «Регле» в первой игре четвертьфинала хоккейной Лиги чемпионов
Новичок Лиги чемпионов в полуфинале выбил четырехкратного чемпиона
Более титулованная команда проиграла оба полуфинальных матча
11 января 22:58
Фото: Рёгле
Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов «Рёгле» во второй раз обыграл действующего чемпиона «Фрелунду».
В первом матче дебютант турнира «Рёгле» выиграл со счетом 5:3.
Лига чемпионов. Полуфинал.
«Фрелунда» – «Рёгле» 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Первый матч: 5:3
0:1 Бенгтссон (Фергюсон, Сджодин), 00:32
0:2 Эверберг (Экестахл-Йонсон, Тамбелини) 35:18 ГБ
0:3 Ларссон, 50:36
1:3 Йоханссон, 56:10 ГБ
Вратари: Томкинс – Рифалк
В финале Лиги чемпионов «Рёгле» сыграет с победителем полуфинала «Мюнхен» – «Таппара», который перенесен из-за коронавируса.