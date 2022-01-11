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02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс 3:7 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 4:3 Окончен
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02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:6 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Чикаго Блэкхокс 2:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:3 Перерыв
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 2:3 3-й период
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 1:1 2-й период
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18:30 Альтаир - Мариуполь -:- Запланирован
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02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Аризона Койотис - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован

Новичок Лиги чемпионов в полуфинале выбил четырехкратного чемпиона

Более титулованная команда проиграла оба полуфинальных матча
Хоккей Лига чемпионов
11 января 22:58
Новичок Лиги чемпионов в полуфинале выбил четырехкратного чемпиона
Фото: Рёгле

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов «Рёгле» во второй раз обыграл действующего чемпиона «Фрелунду».

В первом матче дебютант турнира «Рёгле» выиграл со счетом 5:3.

Лига чемпионов. Полуфинал.

«Фрелунда» – «Рёгле» 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Первый матч: 5:3

0:1 Бенгтссон (Фергюсон, Сджодин), 00:32

0:2 Эверберг (Экестахл-Йонсон, Тамбелини) 35:18 ГБ

0:3 Ларссон, 50:36

1:3 Йоханссон, 56:10 ГБ

Вратари: Томкинс – Рифалк

В финале Лиги чемпионов «Рёгле» сыграет с победителем полуфинала «Мюнхен» – «Таппара», который перенесен из-за коронавируса.

Карен Агабекян
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