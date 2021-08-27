«Сокол» проиграл заключительный матч на турнире в Беларуси
Новичок «Сокола» признан лучшим форвардом предсезонного турнира в Беларуси
Даниил Давыдов отличился двумя заброшенными шайбами
Фото: УХЛ
Новичок «Сокола» Даниил Давыдов стал лучшим нападающим предсезонного турнира памяти Льва Новожилова.
В трех матчах соревнований, что проходили в Беларуси, форвард отметился двумя заброшенными шайбами.
Также лучшим голкипером турнира признан экс-вратарь «Донбасса» Степан Горяческих. Лучшим защитником – бывший игрок «Кременчуга» Георгий Пузатов.
Напомним, в Беларуси «Сокол» выиграл один матч при двух поражениях.
Комментарии 0