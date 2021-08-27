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Новичок «Сокола» признан лучшим форвардом предсезонного турнира в Беларуси

Даниил Давыдов отличился двумя заброшенными шайбами
Хоккей УХЛ
15:39
Новичок «Сокола» признан лучшим форвардом предсезонного турнира в Беларуси
Фото: УХЛ

Новичок «Сокола» Даниил Давыдов стал лучшим нападающим предсезонного турнира памяти Льва Новожилова.

В трех матчах соревнований, что проходили в Беларуси, форвард отметился двумя заброшенными шайбами.

Также лучшим голкипером турнира признан экс-вратарь «Донбасса» Степан Горяческих. Лучшим защитником – бывший игрок «Кременчуга» Георгий Пузатов.

Напомним, в Беларуси «Сокол» выиграл один матч при двух поражениях.

Источник: hockey.by Сергей Остапенко
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Сокол (Киев)

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