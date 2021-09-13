Новичок «Сокола»: «Знаю, что наш главный соперник – «Донбасс». Будем с ним бороться с первого же матча»

Давыдов пополнил состав киевлян на турнире в Беларуси





Даниил Давыдов / Фото: Сокол

Новичок «Сокола» Даниил Давыдов рассказал пресс-службе клуба о своем выступлении на предсезонном турнире в Беларуси и о планах на сезон.



– Мой результативный дебют за «Сокол» – удачное стечение обстоятельств. После выигранного вбрасывания я хорошо попал и забил. В конце концов, ехал в ряды «Сокола» с большим желанием с первых матчей проявить себя, чтобы тренеры меня оставили. При этом я даже особо не знал, с кем и в какой хоккей придется играть. Вариант с «Соколом» нашел мой агент, приехал непосредственно перед матчем с «Юностью» и на лед, можно сказать, вышел с колес.

До перехода пересекался только с другим новичком Динаром Хайрулловым. Мы ровесники и постоянно противостояли друг другу на льду. Также знакомой была фамилия – Михнов. Знал, что это авторитетный хоккеист. Кроме того, понимал, что «Сокол» – клуб с богатой историей, столичная команда с большими амбициями, хочется ей в этом помочь. Мне сейчас хочется просто играть в хоккей, без разницы где. Но так как попал именно в «Сокол», рад вдвойне.

На турнире в Новополоцке тренер ставил Вас в одном звене с другим потенциальным новичком Павлом Скуматовым, который, не вошёл в окончательный состав команды, и Ярославом Панченко. Во время Kremenchuk Open Cup Вы уже играли в младшей тройке нападающих вместе с Михаилом Симчуком и Даниилом Коржилецким. Как изменились ваши функции?

– Та не сказал бы, что они изменились. У нас у всех одна задача - забивать и отдавать, играть ответственно в обороне. Специальных указаний не получал. А что играю с молодыми? Да я и сам еще вроде не старый.

В новом коллективе уже прижились?

– Да. Впечатления самые положительные. Пока все классно. Тренировочный процесс для меня тоже не был слишком сложным, потому что до приезда в «Сокол» я проходил предсезонные сборы в Караганде. Был в хорошей физической форме.

Предсезонную игровую подготовку «Сокол» завершил победой на Kremenchuk Open Cup. Перед вами стояла задача выиграть этот турнир?

– Если не ставить перед собой задачу выигрывать в каждом матче, то нет смысла выходить на лед. Без разницы, официальный это матч или контрольный. Команда всегда должна играть с максимальной мотивацией.

Успели познакомиться с Киевом?

– Один раз гулял по центру. Где-то полтора часа. Очень красиво, круто. Пока, правда, даже не могу точно сказать, где именно был. Знаю, что центр. Погулял там, поел и поехал обратно. Но будет еще время на детальное знакомство. Сейчас я больше настраиваюсь на старт чемпионата Украины.

Какие ожидания от сезона?

– Хочу взять вместе с «Соколом» чемпионство. Знаю, что наш главный соперник – «Донбасс». Будем с ним бороться с первого же матча.

Напомним, «Сокол» ранее после победы над «Кременчугом» выиграл турнир Kremenchuk Open Cup-2021.