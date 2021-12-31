Новогоднее поздравление Константина Колесникова

Константин Колесников / фото - hcdonbass.com

Президент ХК «Донбасс» Колесников Константин Борисович поздравляет всех хоккейных болельщиков с наступающими праздниками.

Множество страниц истории ХК «Донбасс» заполнено яркими победами и важными достижениями. Минувший год не стал исключением. В 2021-м наш клуб сумел в 8-й раз завоевать «золото» чемпионата Украины, а также провел дебютный сезон в Лиге чемпионов. Это – неоценимый опыт и новая ступень развития для всего украинского хоккея.

Мы встречаем 2022-й год с большим оптимизмом. И традиционно перед хоккейным клубом «Донбасс» стоят самые высокие и амбициозные цели. Прошлогодняя еврокубковая кампания еще раз доказала – мы способны на равных конкурировать с топ-клубами разных европейских стран.

Клуб сделает все, чтобы наши болельщики и дальше могли гордиться ХК «Донбасс». Мы хотим наполнить 2022-й год радостью важных побед и удовольствием от красивого хоккея!

Друзья, от всего сердца хочу пожелать каждому из вас здоровья, благополучия и счастья. Добра и мира вам и вашим семьям.

С Новым 2022 годом!»