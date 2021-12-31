Новогоднее поздравление Константина Колесникова

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Хоккей (14 событий из 19) показать все
МЧМ-2022 21/22
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02:00 Канада - Германия -:- Отменен
04:30 Швеция - США -:- Отменен
23:30 Чехия - Австрия -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз 3:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс 5:3 Окончен
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс 2:3 Окончен
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 1:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (13 событий из 13) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Словакия - Швейцария -:- Отменен
21:30 Германия - Австрия -:- Отменен
23:30 Швейцария - Швеция -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс 4:0 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс 4:3 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 9:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс 4:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс 4:6 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс 2:1 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс 3:2 Окончен
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
22:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 11) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Канада - Финляндия -:- Отменен
04:30 США - Россия -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован

Новогоднее поздравление Константина Колесникова

Президент ХК «Донбасс» поздравляет всех хоккейных болельщиков с наступающими праздниками
Хоккей Хоккейная Суперлига
11:00
Новогоднее поздравление Константина Колесникова
Константин Колесников / фото - hcdonbass.com

Президент ХК «Донбасс» Колесников Константин Борисович поздравляет всех хоккейных болельщиков с наступающими праздниками.

«Уважаемые любители хоккея!

Множество страниц истории ХК «Донбасс» заполнено яркими победами и важными достижениями. Минувший год не стал исключением. В 2021-м наш клуб сумел в 8-й раз завоевать «золото» чемпионата Украины, а также провел дебютный сезон в Лиге чемпионов. Это – неоценимый опыт и новая ступень развития для всего украинского хоккея. 

Мы встречаем 2022-й год с большим оптимизмом. И традиционно перед хоккейным клубом «Донбасс» стоят самые высокие и амбициозные цели. Прошлогодняя еврокубковая кампания еще раз доказала – мы способны на равных конкурировать с топ-клубами разных европейских стран. 

Клуб сделает все, чтобы наши болельщики и дальше могли гордиться ХК «Донбасс». Мы хотим наполнить 2022-й год радостью важных побед и удовольствием от красивого хоккея!

Друзья, от всего сердца хочу пожелать каждому из вас здоровья, благополучия и счастья. Добра и мира вам и вашим семьям.

С Новым 2022 годом!»

Рене Тер Велде
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