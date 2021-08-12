Новые даты проведения и состав участников Открытого кубка Донбасса
Юбилейный розыгрыш самого престижного в Украине предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса пройдет с 27 по 29 августа.
Лучшие команды нашей страны в десятый раз определят сильнейшего в борьбе за главный трофей Открытого кубка Донбасса.
Состав участников:
• «Донбасс»
• «Краматорск»
• «Кременчуг»
• «Мариуполь»
Расписание матчей Открытого кубка Донбасса
27 августа, пятница
15:00. «Краматорск» – «Мариуполь»
18:45. Церемония открытия
19:00. «Донбасс» – «Кременчуг»
28 августа, суббота
13:00. «Мариуполь» – «Кременчуг»
17:00. «Краматорск» – «Донбасс»
29 августа, воскресенье
13:00. «Кременчуг» – «Краматорск»
17:00. «Донбасс» – «Мариуполь»
Напомним, что с 19 по 21 августа «Донбасс» сыграет на Мемориале Павла Забойника. Все игры с участием донецкого коллектива смотрите на XSPORT.
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