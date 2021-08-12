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Новые даты проведения и состав участников Открытого кубка Донбасса

Вице-чемпиона Украины «Сокол» заменит «Краматорск»
Хоккей УХЛ
19:38
Новые даты проведения и состав участников Открытого кубка Донбасса
Фото: hcdonbass.com

Юбилейный розыгрыш самого престижного в Украине предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса пройдет с 27 по 29 августа.

Лучшие команды нашей страны в десятый раз определят сильнейшего в борьбе за главный трофей Открытого кубка Донбасса.

Состав участников:

«Донбасс»
«Краматорск»
«Кременчуг»
«Мариуполь»

Расписание матчей Открытого кубка Донбасса

27 августа, пятница

15:00. «Краматорск» – «Мариуполь»

18:45. Церемония открытия

19:00. «Донбасс» – «Кременчуг»

28 августа, суббота

13:00. «Мариуполь» – «Кременчуг»

17:00. «Краматорск» – «Донбасс»

29 августа, воскресенье

13:00. «Кременчуг» – «Краматорск»

17:00. «Донбасс» – «Мариуполь»

Напомним, что с 19 по 21 августа «Донбасс» сыграет на Мемориале Павла Забойника. Все игры с участием донецкого коллектива смотрите на XSPORT.

Источник: hcdonbass.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Донбасс ХК Кременчуг ХК Краматорск ХК Мариуполь

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