Новые даты проведения и состав участников Открытого кубка Донбасса

Вице-чемпиона Украины «Сокол» заменит «Краматорск»

Фото: hcdonbass.com

Юбилейный розыгрыш самого престижного в Украине предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса пройдет с 27 по 29 августа.



Лучшие команды нашей страны в десятый раз определят сильнейшего в борьбе за главный трофей Открытого кубка Донбасса.



Состав участников:

• «Донбасс»

• «Краматорск»

• «Кременчуг»

• «Мариуполь»

Расписание матчей Открытого кубка Донбасса

27 августа, пятница

15:00. «Краматорск» – «Мариуполь»

18:45. Церемония открытия

19:00. «Донбасс» – «Кременчуг»

28 августа, суббота

13:00. «Мариуполь» – «Кременчуг»

17:00. «Краматорск» – «Донбасс»

29 августа, воскресенье

13:00. «Кременчуг» – «Краматорск»

17:00. «Донбасс» – «Мариуполь»

Напомним, что с 19 по 21 августа «Донбасс» сыграет на Мемориале Павла Забойника. Все игры с участием донецкого коллектива смотрите на XSPORT.