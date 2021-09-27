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Новый президент IIHF осудил расистские действия украинца Денискина и пригрозил наказанием
Тардиф отметил, что таких жестов не должно быть ни в спорте, ни в жизни
Люк Тардиф / Фото: Sports Illustrated
Новоизбранный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф
сделал официальное заявление из-за расистских действий игрока «Кременчуга» Андрея Денискина в матче регулярного чемпионата УХЛ против «Донбасса».
«IIHF самым решительным образом осуждает действия Андрея Денискина. Нет места такому откровенно расистскому и неспортивному жесту в нашем спорте и в современном обществе.
Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать надлежащее наказание за такое поведение».
Напомним, ранее «Кременчуг» дал оценку поступку Денискина и заявил о наказании для игрока.
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