«Нью-Джерси» победил «Баффало», прервав 6-матчевую серию поражений, «Ванкувер» в овертайме дожал «Анахайм»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» – «Филадельфия» 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
0:1 ван Римсдайк (Жиру, Конекны), 4:44, ГБ,
1:1 Гурд (Соуси, Гики), 12:46, ГБ,
2:1 Лозон (Ларссон, Ярнкрок), 54:32,
2:2 ван Римсдайк (Санхейм, Ристолайнен), 54:47,
2:3 Проворов (Хэйс), 62:14,
Вратари: Грубауэр – Джонс.
«Сент-Луис» – «Эдмонтон» 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
1:0 Томас (Тарасенко, Кайру) 04:03,
2:0 Кайру (Тарасенко, Крюг) 06:59,
2:1 Драйзайтль (Ямамото, Куккук) 07:31,
2:2 Бушар (Макдэвид) 31:49,
3:2 Тарасенко (Кайру, Фолк) 35:46,
4:2 Саад (Перрон, Крюг) 40:16 ГБ,
Вратари: Биннингтон – Смит.
«Флорида» – «Рейнджерс» 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
0:1 Панарин (Строум, Труба) 11:08,
1:1 Лунделль (Форслинг, Ломберг) 25:09,
1:2 Зибанеджад (Панарин, Гайек) 32:43,
2:2 Уигар (Луостаринен, Марчмент) 45:56,
3:2 Вераге (Гудас, Форслинг) 50:31,
4:2 Дюклер (Беннетт) 54:40,
4:3 Крайдер (Какко, Зибанеджад) 59:15,
Вратари: Бобровский – Шестеркин.
«Вашингтон» – «Нэшвилл» 5:3 (3:0, 0:3, 2:0)
1:0 Эллер (Карлсон, Овечкин) 03:15,
2:0 Карлсон (Бекстрем, Орлов) 13:11,
3:0 Дауд (Хагелин, Кемпны) 18:52,
3:1 Тренин (Жанно, Фаббро) 21:23,
3:2 Канин (Толванен, Харпур) 27:03,
3:3 Форсберг (Фаббро, Гранлунд) 27:38,
4:3 Кузнецов (Оши, Карлсон) 54:24 ГМ,
5:3 Хагелин (Орлов, Карлсон) 58:57 ПВ,
Вратари: Самсонов – Сарос.
«Баффало» – «Нью-Джерси» – 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
0:1 Хэмилтон (Хишир, Хьюз) 04:43 ГБ,
0:2 Братт (Хьюз, Суббан) 11:48,
1:2 Томпсон (Далин, Так) 20:33,
2:2 Томпсон (Далин) 23:17,
2:3 Хьюз (Братт, Шарангович) 44:28,
2:4 Шарангович (Братт, Смит) 46:50,
3:4 Проу (Пысик, Олофссон) 54:38,
Вратари: Луукконен – Блэквуд.
«Анахайм» – «Ванкувер» – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
1:0 Кэррик (Линдхольм, Делорье) 16:26,
1:1 Пирсон (Миллер, Хьюз) 41:21,
1:2 Миллер 61:26,
Вратари: Гибсон – Демко.
Из-за коронавируса АХЛ отменила Матч звезд.