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03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс 2:3 Окончен
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 1:2 Окончен
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02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
22:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс -:- Запланирован

«Нью-Джерси» победил «Баффало», прервав 6-матчевую серию поражений, «Ванкувер» в овертайме дожал «Анахайм»

Результаты всех матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
09:03
«Нью-Джерси» победил «Баффало», прервав 6-матчевую серию поражений, «Ванкувер» в овертайме дожал «Анахайм»
«Нью-Джерси» победил «Баффало» / фото - Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» – «Филадельфия» 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

0:1 ван Римсдайк (Жиру, Конекны), 4:44, ГБ,

1:1 Гурд (Соуси, Гики), 12:46, ГБ,

2:1 Лозон (Ларссон, Ярнкрок), 54:32,

2:2 ван Римсдайк (Санхейм, Ристолайнен), 54:47,

2:3 Проворов (Хэйс), 62:14,

Вратари: Грубауэр – Джонс.

«Сент-Луис» – «Эдмонтон» 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

1:0 Томас (Тарасенко, Кайру) 04:03,

2:0 Кайру (Тарасенко, Крюг) 06:59,

2:1 Драйзайтль (Ямамото, Куккук) 07:31,

2:2 Бушар (Макдэвид) 31:49,

3:2 Тарасенко (Кайру, Фолк) 35:46,

4:2 Саад (Перрон, Крюг) 40:16 ГБ,

Вратари: Биннингтон – Смит.

«Флорида» – «Рейнджерс» 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

0:1 Панарин (Строум, Труба) 11:08,

1:1 Лунделль (Форслинг, Ломберг) 25:09,

1:2 Зибанеджад (Панарин, Гайек) 32:43,

2:2 Уигар (Луостаринен, Марчмент) 45:56,

3:2 Вераге (Гудас, Форслинг) 50:31,

4:2 Дюклер (Беннетт) 54:40,

4:3 Крайдер (Какко, Зибанеджад) 59:15,

Вратари: Бобровский – Шестеркин.

«Вашингтон» – «Нэшвилл» 5:3 (3:0, 0:3, 2:0)

1:0 Эллер (Карлсон, Овечкин) 03:15,

2:0 Карлсон (Бекстрем, Орлов) 13:11,

3:0 Дауд (Хагелин, Кемпны) 18:52,

3:1 Тренин (Жанно, Фаббро) 21:23,

3:2 Канин (Толванен, Харпур) 27:03,

3:3 Форсберг (Фаббро, Гранлунд) 27:38,

4:3 Кузнецов (Оши, Карлсон) 54:24 ГМ,

5:3 Хагелин (Орлов, Карлсон) 58:57 ПВ,

Вратари: Самсонов – Сарос.

«Баффало» – «Нью-Джерси» – 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

0:1 Хэмилтон (Хишир, Хьюз) 04:43 ГБ,

0:2 Братт (Хьюз, Суббан) 11:48,

1:2 Томпсон (Далин, Так) 20:33,

2:2 Томпсон (Далин) 23:17,

2:3 Хьюз (Братт, Шарангович) 44:28,

2:4 Шарангович (Братт, Смит) 46:50,

3:4 Проу (Пысик, Олофссон) 54:38,

Вратари: Луукконен – Блэквуд.

«Анахайм» – «Ванкувер» – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

1:0 Кэррик (Линдхольм, Делорье) 16:26,

1:1 Пирсон (Миллер, Хьюз) 41:21,

1:2 Миллер 61:26,

Вратари: Гибсон – Демко.

Из-за коронавируса АХЛ отменила Матч звезд.

 

Михаил Рыбак
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