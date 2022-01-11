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02:00 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
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02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:3 Перерыв
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 2:3 3-й период
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 1:1 2-й период
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18:30 Альтаир - Мариуполь -:- Запланирован
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02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Аризона Койотис - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован

О чем на самом деле говорили с президентом IIHF Люком Тардифом. Эксклюзив XSPORT!

Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников поделился интересными фактами
Хоккей Хоккей в Европе
11 января 15:07
О чем на самом деле говорили с президентом IIHF Люком Тардифом. Эксклюзив XSPORT!
Фото: IIHF

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф вновь побывал в Украине и встретился с почетным президентом ХК «Донбасс» Борисом Колесниковым.

XSPORT.ua получил эксклюзивные комментарии о самых интересных итогах разговора.

IIHF прилагает огромные усилия для того, чтобы в украинском хоккее наступил мир. Именно с такой инициативой выступил Люк Тардиф.

Пострадавшие от действий ФХУ клубы президент Международной федерации хоккея напрямую связал с юридическим департаментом IIHF. Теперь все апелляции будут направляться непосредственно туда.

Также IIHF никак не будет препятствовать участию «Донбасса» в Хоккейной Лиге Чемпионов.

Больше информации о встрече с президентом IIHF Люком Тардифом вы узнаете из эксклюзивного интервью с почетным президентом ХК «Донбасс» Борисом Колесниковым на XSPORT.ua в четверг 13 января.

Олег Шумейко-младший
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(Голосов: 7)

Теги

Борис Колесников Люк Тардиф ФХУ

Комментарии 3

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11 января 2022г. 22:10
маруха-жора, добро пожаловать к нашему шалашу
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11 января 2022г. 22:09
Зубко опущенная девочка-вафлер
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11 января 2022г. 16:21
какие ж вы балаболы
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