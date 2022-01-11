О чем на самом деле говорили с президентом IIHF Люком Тардифом. Эксклюзив XSPORT!

Фото: IIHF

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф вновь побывал в Украине и встретился с почетным президентом ХК «Донбасс» Борисом Колесниковым.



XSPORT.ua получил эксклюзивные комментарии о самых интересных итогах разговора.

Пострадавшие от действий ФХУ клубы президент Международной федерации хоккея напрямую связал с юридическим департаментом IIHF. Теперь все апелляции будут направляться непосредственно туда.

Также IIHF никак не будет препятствовать участию «Донбасса» в Хоккейной Лиге Чемпионов.