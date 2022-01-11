Варламов: «Причиной приезда Тардифа в Украину стал кризис в украинском хоккее, к которому привела политика ФХУ»
О чем на самом деле говорили с президентом IIHF Люком Тардифом. Эксклюзив XSPORT!
Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников поделился интересными фактами
11 января 15:07
Фото: IIHF
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф вновь побывал в Украине и встретился с почетным президентом ХК «Донбасс» Борисом Колесниковым.
XSPORT.ua получил эксклюзивные комментарии о самых интересных итогах разговора.
IIHF прилагает огромные усилия для того, чтобы в украинском хоккее наступил мир. Именно с такой инициативой выступил Люк Тардиф.
Пострадавшие от действий ФХУ клубы президент Международной федерации хоккея напрямую связал с юридическим департаментом IIHF. Теперь все апелляции будут направляться непосредственно туда.
Также IIHF никак не будет препятствовать участию «Донбасса» в Хоккейной Лиге Чемпионов.
Больше информации о встрече с президентом IIHF Люком Тардифом вы узнаете из эксклюзивного интервью с почетным президентом ХК «Донбасс» Борисом Колесниковым на XSPORT.ua в четверг 13 января.