Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников обратился к российским хоккеистам из НХЛ с целью повлиять на руководство страны и прекратить военную агрессию против Украины:
«Россия, нарушив все нормы международного права, проявила вооруженную агрессию против нашей страны.
Больше трех недель российская армия обстреливает украинские села и города, берет в осаду и методично уничтожает их.
Льется кровь мирных жителей Украины. Гибнут дети, женщины, старики.
Миллионы украинцев были вынуждены покинуть родину для спасения жизни.
Мир отреагировал на происходящее беспрецедентными санкциями.
А хоккейные болельщики в Северной Америке, где в Национальной хоккейной лиге играют десятки российских хоккеистов, в своем абсолютном большинстве поддерживают украинский народ.
Среди игроков НХЛ есть те, кто отлично знает Украину и неоднократно здесь бывали. В том числе такие известные хоккеисты как Александр Овечкин, Евгений Малкин и Евгений Дадонов.
Хочу обратиться к вам и другим российским игрокам в НХЛ.
Пришло время заявить о своей гражданской позиции!
Дома вы получаете награды из рук высшего политического руководства страны, к вашему мнению прислушиваются миллионы болельщиков.
Многие из вас играли в мирном Донецке, когда хоккейный клуб «Донбасс» успешно представлял Украину в КХЛ.
Кто-нибудь из вас сталкивался здесь с проявлением национализма?
Потребуйте от российских властей остановить войну против Украины, обратитесь с требованием прекратить кровавую агрессию.
Это самый масштабный военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.
Оставьте Украину в покое, российская армия должна покинуть международно признанные границы Украины!
Россиянин Евгений Дадонов, нападающий «Вегас Голден Найтс», играл за «Донбасс» и жил в Донецке два года. Он даже обращался за украинским гражданством, чтобы выступать за сборную Украины.
В Украине с 2010 по 2022 годы выступали более двух сотен игроков из России и Беларуси. Они обязаны сказать свое слово в поддержку Украины!
По состоянию на 24 февраля 2022 года в обеих украинских лигах играло 110 хоккеистов из России и Беларуси, которые тоже обязаны сказать свое слово в поддержку Украины.
Помогите остановить преступление против украинского народа!»