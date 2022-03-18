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Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ

Почетный президент ХК «Донбасс» обратился к российским игрокам Национальной хоккейной лиги
Хоккей Хоккейная Суперлига
12:00
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Борис Колесников

Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников обратился к российским хоккеистам из НХЛ с целью повлиять на руководство страны и прекратить военную агрессию против Украины:

«Россия, нарушив все нормы международного права, проявила вооруженную агрессию против нашей страны.

Больше трех недель российская армия обстреливает украинские села и города, берет в осаду и методично уничтожает их.

Льется кровь мирных жителей Украины. Гибнут дети, женщины, старики.

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть родину для спасения жизни.

Мир отреагировал на происходящее беспрецедентными санкциями.

А хоккейные болельщики в Северной Америке, где в Национальной хоккейной лиге играют десятки российских хоккеистов, в своем абсолютном большинстве поддерживают украинский народ.

Среди игроков НХЛ есть те, кто отлично знает Украину и неоднократно здесь бывали. В том числе такие известные хоккеисты как Александр Овечкин, Евгений Малкин и Евгений Дадонов.

Хочу обратиться к вам и другим российским игрокам в НХЛ.

Пришло время заявить о своей гражданской позиции!

Дома вы получаете награды из рук высшего политического руководства страны, к вашему мнению прислушиваются миллионы болельщиков.

Многие из вас играли в мирном Донецке, когда хоккейный клуб «Донбасс» успешно представлял Украину в КХЛ.

Кто-нибудь из вас сталкивался здесь с проявлением национализма?

Потребуйте от российских властей остановить войну против Украины, обратитесь с требованием прекратить кровавую агрессию.

Это самый масштабный военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Оставьте Украину в покое, российская армия должна покинуть международно признанные границы Украины!

Россиянин Евгений Дадонов, нападающий «Вегас Голден Найтс», играл за «Донбасс» и жил в Донецке два года. Он даже обращался за украинским гражданством, чтобы выступать за сборную Украины.

В Украине с 2010 по 2022 годы выступали более двух сотен игроков из России и Беларуси. Они обязаны сказать свое слово в поддержку Украины!

По состоянию на 24 февраля 2022 года в обеих украинских лигах играло 110 хоккеистов из России и Беларуси, которые тоже обязаны сказать свое слово в поддержку Украины.

Помогите остановить преступление против украинского народа!»

Рене Тер Велде
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Борис Колесников Донбасс

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