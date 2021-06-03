Один гол решил судьбу матча Финляндия – Чехия в 1/4-й ЧМ-2021

Полуфинал Кубка Украины. «Галичанка» – «ЗУНУ-Энерго ШВСМ». Видео трансляция
16:00
Чемпионат мира. Четвертьфинал:
Финляндия – Чехия 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 – Иннала (Пакаринен, Контиола) – 32:55,
Вратари: Олкинуора – Грубец.
Финляндия всухую обыграла Чехию в четвертьфинале чемпионата мира и продолжает защиту своего титула действующего чемпиона планеты, который был завоеван в доковидном 2019-м году.
В полуфинале ЧМ-2021 финны встретятся с немцами, которых они обыгрывали в групповом раунде 2:1.
В другом полуфинале встретятся Канада и США.
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