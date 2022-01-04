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Одного из лидеров КХЛ возглавит никогда профессионально не игравший в хоккей вице-президент Газпромбанка

Нынешнего главного тренера понизят к должности ассистента
Хоккей КХЛ
07:45
Одного из лидеров КХЛ возглавит никогда профессионально не игравший в хоккей вице-президент Газпромбанка
Роман Ротенберг / Фото: РИА Новости

По информации источников, предприниматель, глава штаба СКА, вице-президент клуба, функционер Федерации хоккея России и вице-президент «Газпромбанка» Роман Ротенберг станет новым главным тренером СКА.

Функционер, ранее никогда профессионального не игравший в хоккей, и не тренировавший, заменит на посту Валерия Брагина, которого понизят к роли ассистента.

Отметим, что Ротенберг находится в клубе с 2011 года, а с сезона 2020/2021 гг. находится на тренерской скамье. В одном из матчей ему пришлось руководить командой, поскольку весь тренерский штаб заразился коронавирусом.

СКА после 44 матчей регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 занимает второе место в Западной конференции, отставая на одно очко от московского «Динамо».

Источник: sport-express.ru Карен Агабекян
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Теги

СКА (хоккей) Роман Ротенберг

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