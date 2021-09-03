Официально. Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх-2022

Руководство лиги сумело договориться с МОК

Фото: Bleacher Report

Игроки Национальной хоккейной лиги сыграют на Олимпийских игра-2022 в Пекине. Об этом сообщил официальный сайт Международной Федерации хоккея (IIHF).

Руководство лиги сумело договориться с Международным олимпийским комитетом. Ранее из-за разногласий между этими организациями хоккеисты из НХЛ пропустили Игры-2018.

Предыдущим турниром сборных, в котором принимали участие все самые сильные игроки планеты был Кубок мира-2016 в Канаде.

По информации инсайдера, чтобы сыграть в Пекине хоккеистам НХЛ придется вакцинироваться. Олимпиада-2022 пройдет с 4-го по 20 февраля. Уже известны все участники хоккейного турнира.