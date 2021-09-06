«Донбасс» дебютировал в Лиге чемпионов. Набитые шишки, большой опыт и атмосфера праздника
Официально. В новом сезоне УХЛ сыграет 8 клубов
В лигу добавился лишь один новичок
Украинская хоккейная лига на официальном сайте назвала все команды, который сыграют в сезоне 2021/2022 гг.
Участники нового сезона:
«Белый Барс» (Белая Церковь)
«Днепр» (Херсон)
«Донбасс» (Донецк) – действующий чемпион
«Краматорск» (Краматорск)
«Кременчуг» (Кременчуг)
«Мариуполь» (Мариуполь)
«Сокол» (Киев)
«Рулав Одд» (Харьков) – новичок лиги
В сравнении с сезоном 2020/2021 годов, УХЛ лишилась «Ледяных Волков», но взамен получила харьковский «Рулав Одд».
В новом сезоне регулярного чемпионата пройдут 168 матчей – каждый клуб сыграет 42 игры в 6 кругов.
Новый сезон стартует 17 сентября матчем за Кубок открытия между чемпионом и вице-чемпионом – «Донбасс» сыграет с «Соколом».