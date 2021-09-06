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Официально. В новом сезоне УХЛ сыграет 8 клубов

В лигу добавился лишь один новичок
Хоккей УХЛ
16:20
Официально. В новом сезоне УХЛ сыграет 8 клубов

Украинская хоккейная лига на официальном сайте назвала все команды, который сыграют в сезоне 2021/2022 гг.

Участники нового сезона:

«Белый Барс» (Белая Церковь)

«Днепр» (Херсон)

«Донбасс» (Донецк) – действующий чемпион

«Краматорск» (Краматорск)

«Кременчуг» (Кременчуг)

«Мариуполь» (Мариуполь)

«Сокол» (Киев)

«Рулав Одд» (Харьков) – новичок лиги

В сравнении с сезоном 2020/2021 годов, УХЛ лишилась «Ледяных Волков», но взамен получила харьковский «Рулав Одд».

В новом сезоне регулярного чемпионата пройдут 168 матчей – каждый клуб сыграет 42 игры в 6 кругов.

Новый сезон стартует 17 сентября матчем за Кубок открытия между чемпионом и вице-чемпионом – «Донбасс» сыграет с «Соколом».

Карен Агабекян
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Теги

ХК Краматорск Сокол (Киев) Донбасс

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