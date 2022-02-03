Огромное количество игроков КХЛ уже уезжает в Европу Новости партнера

Что это значит?

Руководство КХЛ приняло решение приостановить регулярный чемпионат в связи с Олимпиадой в Пекине. Данное событие беспрецедентно, и даже самые опытные спортивные аналитики не понимают, что будет с лигой дальше. Руководство лиги объявит об этом только после 10-го февраля. Однако уже сейчас есть несколько признаков указывающих на то, что регулярный чемпионат продолжен не будет. С каждым днем появляется все больше новостей о том, как хоккеисты из КХЛ уезжают в европейские лиги еще до официального окончания регулярного чемпионата. Кто уже уехал? Куда уезжают игроки? Что это означает для КХЛ? Об этом вы узнаете в данной статье. А на этом сайте вы можете сделать ставки на хоккей.

Какие хоккеисты уже уехали?

Захар Арзамасцев. Защитник «Автомобилиста» уехал в чешский чемпионат, и большинство зрителей и экспертов считают это решение вполне логичным. Игрок действительно растерял свою форму и уже не дотягивает до уровня КХЛ, однако, конечно, сейчас покидать чемпионат очень рано, ведь он еще не закончился. Игорь Швырев. Форвард, который должен был стать лидером «Металлурга», не смог оправдать ожиданий. К сожалению, клуб не смог показать высокие результаты в этом сезоне, и на данный момент не попадает в плей-офф. Сам же Игорь Швырев также перешел в чешский чемпионат. Легионеры. Также среди тех, кто уходит в европейские чемпионаты из КХЛ есть несколько легионеров. Среди них Мартин Бакош и Юлиус Гудачек, которые также будут играть в Чехии. Ситуация абсолютно нормальная, однако не в разгаре чемпионата.

Что это значит для КХЛ?

Уход игроков еще до окончания сезона очень легко объяснить. Если обратить внимание на клубы, за которые играли ушедшие хоккеисты, можно заметить, что ни одна из этих команд не прошла в плей-офф КХЛ. Это означает, что, скорее всего, решение о будущем этого сезона уже принято, и руководство КХЛ не намерено продолжать регулярный чемпионат, а после паузы сразу начнется плей-офф.