Олег Микульчик: «Хочу поздравить соперника – молодцы ребята»
Главный тренер СК «Сокол» Олег Микульчик прокомментировал матч с «Альтаиром».
«В первую очередь, хочу поздравить соперника – молодцы ребята: и ветераны хорошо сыграли, и молодежь. Ну а о нас…Нужно выходить и выполнять ту установку, которую даем на игру.
На данный момент, имеем то, что имеем. Уровень нашей игры посмотрели сегодня, болельщики тоже посмотрели… Что могу сказать – это наш уровень. Можем выиграть, можем проиграть, тут не нужно с неба звезд хватать.
В начале и конце третьего периода играли активно, а так я недоволен игрой, не выполнили то, что хотели. Нужно играть от начала до конца. А сегодня вышли и в обороне плохо сыграли, и в атаке.
Будем готовиться к матчу с «Донбассом». У нас состав есть, с ним и будем играть – пусть показывают ту игру, за которую их сюда пригласили и свое мастерство – нам, тренерам, и болельщикам, которые приходят и смотрят, пусть доказывают, что они достойны в этой команде играть».
«Альтаир» в результативном матче обыграл СК «Сокол».
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