Олег Микульчик: «Хочу поздравить соперника – молодцы ребята»

Олег Микульчик / фото - hsl.com.ua

Главный тренер СК «Сокол» Олег Микульчик прокомментировал матч с «Альтаиром».

На данный момент, имеем то, что имеем. Уровень нашей игры посмотрели сегодня, болельщики тоже посмотрели… Что могу сказать – это наш уровень. Можем выиграть, можем проиграть, тут не нужно с неба звезд хватать.

В начале и конце третьего периода играли активно, а так я недоволен игрой, не выполнили то, что хотели. Нужно играть от начала до конца. А сегодня вышли и в обороне плохо сыграли, и в атаке.

Будем готовиться к матчу с «Донбассом». У нас состав есть, с ним и будем играть – пусть показывают ту игру, за которую их сюда пригласили и свое мастерство – нам, тренерам, и болельщикам, которые приходят и смотрят, пусть доказывают, что они достойны в этой команде играть».