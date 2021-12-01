Учредитель СК «Сокол»: «Есть идея развития хоккейной инфраструктуры в Киеве, так как в городе льда нет»
Олег Микульчик назначен главным тренером СК «Сокол»
Под руководством белорусского специалиста команда будет выступать в Суперлиге
Эксклюзив
Известный белорусский специалист Олег Микульчик стал главным тренером СК «Сокол».
В настоящее время 57-летний Микульчик работает консультантом тренерского штаба в сборной Беларуси.
СК «Сокол» – недавно созданная команда, которая будет выступать в украинской хоккейной Суперлиге.
Основателем клуба стал Виталий Кропачев. Он намерен построить в Киеве новую ледовую арену, а также сделать команду грандом украинского хоккея.
Напомним, ранее Микульчик работал с «Донбассом-2», дважды выигрывав чемпионат Украины.