Олег Микульчик о поражении от «Донбасса»: «На данный момент они сильнее нас»

Наставник «Сокола» отметил, самоотдачу и желание своих подопечных

Олег Микульчик / Фото: Суперлига

Главный тренер СК «Сокол» Олег Микульчик прокомментировал поражение в матче с «Донбассом» (0:1) в рамках Суперлиги Париматч.



О том, почему не удалось сравнять счет в большинстве.

«Значит, нужно работать над этим компонентом. Чего-то не хватает, но итак над этим работаем. Игра была хорошая. Думаю, зрителям понравилось. И самоотдача была, и желание было.

Об атмосфере на арене.

«Хорошая атмосфера. Когда приходят болельщики всегда приятно. Приятно играть, когда есть зрители. Хорошая атмосфера. Мне понравилось, думаю, как и всем. Игра тоже понравилась».

О трех поражениях от «Донбасса».

«На данный момент они сильнее нас. Стараемся».

Напомним, ранее наставник дончан Павел Микульчик высказался о том, что игроки «Донбасса» выполнили свое задание в матче с СК «Сокол».