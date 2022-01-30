Олег Микульчик о поражении от «Донбасса»: «На данный момент они сильнее нас»
Олег Микульчик: «Сегодня нас подвела дисциплина»
Наставник СК «Сокол» – о поражении от «Белого Барса»
21:30
Олег Микульчик / фото - hsl.com.ua
Главный тренер СК «Сокол» Олег Микульчик прокомментировал поражение своей команды от «Белого Барса» в рамках 16-го тура хоккейной Суперлиги.
«Соперник наш молодец сегодня. Показали, как надо играть. Так, как играли мы, играть нельзя. Предупреждали ребят, что не нужно удаляться. Сегодня нас подвела дисциплина – это сказалось. Вот и результат».
«Белый Барс» добыл сенсационную победу над СК «Сокол» в овертайме.
Комментарии 0