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Олег Микульчик: «Сегодня нас подвела дисциплина»

Наставник СК «Сокол» – о поражении от «Белого Барса»
Хоккей Хоккейная Суперлига
21:30
Олег Микульчик: «Сегодня нас подвела дисциплина»
Олег Микульчик / фото - hsl.com.ua

Главный тренер СК «Сокол» Олег Микульчик прокомментировал поражение своей команды от «Белого Барса» в рамках 16-го тура хоккейной Суперлиги. 

«Соперник наш молодец сегодня. Показали, как надо играть. Так, как играли мы, играть нельзя. Предупреждали ребят, что не нужно удаляться. Сегодня нас подвела дисциплина – это сказалось. Вот и результат».

«Белый Барс» добыл сенсационную победу над СК «Сокол» в овертайме.

Источник: hsl.com.ua Рене Тер Велде
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Теги

Олег Микульчик Белый Барс СК Сокол

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