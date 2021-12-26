Олег Микульчик: «СК «Сокол» еще не сформирован до конца, хочется лучше»

Главный тренер киевлян поделился мыслями о матче с «Белым Барсом»

Фото: hsl.com.ua

Главный тренер СК «Сокол» Олег Микульчик дал комментарий после победы над «Белым Барсом» (7:2):



Установку выполнить удалось, но не до конца. Хорошие моменты то, что забили, плохие – при счете 4:0 пропускаем в обороне. Такие ошибки у нас были с «Донбассом». У нас команда еще не до конца сформирована, хочется получше, поэтому работаем над этим.

Это первый матч с «Белым Барсом». Что можете сказать о сопернике?

Хорошая команда, быстрая, наглая, ребята молодые. По началу, пока не забили, на равных. Команда хорошая.

Напомним, что сегодня начинается молодежный чемпионат мира, игры которого вы можете смотреть на телеканалах XSPORT и XSPORT+, а также портале XSPORT.ua.