«Сокол» с дублем Шуленина на выезде обыграл «Белый Барс»
Олег Микульчик: «СК «Сокол» еще не сформирован до конца, хочется лучше»
Главный тренер киевлян поделился мыслями о матче с «Белым Барсом»
19:27
Фото: hsl.com.ua
Главный тренер СК «Сокол» Олег Микульчик дал комментарий после победы над «Белым Барсом» (7:2):
Установку выполнить удалось, но не до конца. Хорошие моменты то, что забили, плохие – при счете 4:0 пропускаем в обороне. Такие ошибки у нас были с «Донбассом». У нас команда еще не до конца сформирована, хочется получше, поэтому работаем над этим.
Это первый матч с «Белым Барсом». Что можете сказать о сопернике?
Хорошая команда, быстрая, наглая, ребята молодые. По началу, пока не забили, на равных. Команда хорошая.
Напомним, что сегодня начинается молодежный чемпионат мира, игры которого вы можете смотреть на телеканалах XSPORT и XSPORT+, а также портале XSPORT.ua.
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